繡球花口罩釦、編織酒精套！10款「防疫配件」掃去重返辦公室的憂鬱

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

最近疫情警戒降級，很多人已經開始回公司上班，對外出防疫相關用品的需求也明顯提升，大家除了講求功能性，也開始注重防疫小物的造型、氣味等等。這裡就整理出10款「防疫配件」，讓你用皮革、編織套裝酒精噴瓶，或在口罩上增加裝飾，展現個人風格，讓防疫小物升級為造型單品。

#酒精配件

1.METALIZE PRODUCTIONS酒精噴瓶

因應必要性外出，酒精噴霧已是每個人的隨身必備物，而大家也更想找一些具有趣味、特色的分裝瓶。這款噴瓶做成醬料罐造型，充滿美式復古風，還附上掛鉤，讓你外出攜帶更方便。

2.Slower 酒精噴霧器

這款酒精噴霧器走帥氣軍事風，做成油筒造型，小小尺寸搭配三角扣環，掛在背包、提袋上都很適合，有推出卡其、橄欖綠、灰三色。

3.PIKAKE 酒精瓶皮套組

喜歡簡約造型，可以看看這個皮套組，內含酒精噴瓶、小漏斗和一個皮套，皮套提供客製化刻字服務，讓你擁有專屬款式，綁帶可以自由調整長度，直接揹著或掛在包上都行，有黑、橄欖綠、棕三色。

4.EG製造所 酒精編織麻繩掛袋

夏天特別適合編織小物，這款酒精掛袋以粗麻繩編織，做成充滿度假風的造型，裡面搭配深色的質感玻璃噴瓶，看起來超時髦，掛在包包、提袋上都很美，有原麻和黑麻兩種顏色。

5.Solcion觸控噴霧筆

現在越來越多人重返辦公室，為了減少直接觸碰公共電梯按鈕、螢幕等，就很需要「觸控抗菌噴霧筆」這種二合一設計商品，能隔絕碰觸、即時消毒。

#口罩配件

1.MMK Handmade繡球花擴香口罩釦

回歸辦公後需要整天配戴口罩，因此帶動了口罩配件的需求。繡球花擴香口罩釦是磁鐵式設計，能有效防止滑落，造型精緻唯美，有紅、橘黃、天藍等多種顏色，滴入精油就會散發薄荷、甜橙、薰衣草香氣。

2.Oops口罩香氛釦

這款口罩香氛釦也是磁鐵式設計，滴上精油就會散發香氣，造型做成圓形，中間是呆萌的貓咪、狗狗圖案，藉由配件的獨特設計，可以展現個人風格，帶來好心情。

3.小坡工作室 口罩收納夾

用餐時取下口罩，卻找不到收納處？這款口罩收納夾利用吊袋夾固定，牢固不易鬆脫，可以夾在衣服、口袋邊緣或包包上，還推出千鳥格、點點、格紋等多樣花色。

4.方坊 防潑水口罩夾

口罩脫下來別亂塞，這款口罩夾以防潑水材質製成，可以直接用水沖或噴酒精消毒，尺寸正好是口罩對摺後的大小，口罩裝進去，再放到褲子、外套口袋裡都剛剛好，上面的插畫圖案也童趣可愛。

5. gallery LOTTA 編織口罩裝飾

日本的gallery LOTTA專門推出編織小物，配合疫情也有口罩裝飾品，以鮮豔的色彩編織出草莓、水果、花朵等立體圖案，再用小掛鉤掛在口罩繩上，戴起來好亮眼。

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