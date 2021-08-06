誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕

▲誠品生活宣布將在台南鹽埕打造跟松菸店相同規模的賣場。（圖／翻攝誠品生活官網）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活近期宣布，與燒肉品牌碳佐麻里合作，開設6千坪的獨棟大店，位置就選定在台南鹽埕段，其規模跟台北松菸店相同，開幕後也將成為誠品在南台灣最大店，亦是南部規模最大的書店賣場。

誠品董事長吳旻潔去年對外表示，啟動「用力關店」政策，檢視旗下百貨賣場分店與即將租約到期的店面，大力調整體質，並宣告將進入社區開設小型店，目的除實驗新款店型，也能衝出分店數，並更靈活調整展店策略。

而就在8／12股東會前，誠品發重訊公布將於南部燒肉品牌碳佐麻里合作開設獨立大店，碳佐麻里為建物起造單位，並轉租給誠品生活，交易數量為6000坪，大小約跟松菸店相同，目前松菸店是誠品旗下第二大店，僅次於信義店，屆時台南鹽埕店開幕後，也會成為誠品南台最大店舖。

誠品生活表示，台南鹽埕店整棟建築，是專屬為誠品量身打造，商業規模大約與誠品生活松菸店相當，目前規劃包含誠品書店、電影、生活設計品牌、展演活動空間、餐飲輕食與日常便民服務等相關多元有趣的內容，相信會是一家具備誠品場所精神、迎接未來生活休閒趨勢的店點。

誠品目前在進行的展店計畫，包括暫定明年底將開幕的新店裕隆城，該商場營業面積達近2萬坪，是誠品全台最大的店面計畫，預計今年也將開設「社區模組店」，以快速複製店點的模式，進行通路優勢策略，並串連誠品線上進行更貼近消費者的服務。2022年馬來西亞首間海外直營店面也將開幕，而台南鹽埕區因建物尚未開建，估計最快2023年可到位。