fb ig video ETtoday search mobile

誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕

>

▲誠品,誠品生活,松菸,誠品松菸,誠品松菸店。（圖／翻攝誠品生活官網）

▲誠品生活宣布將在台南鹽埕打造跟松菸店相同規模的賣場。（圖／翻攝誠品生活官網）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活近期宣布，與燒肉品牌碳佐麻里合作，開設6千坪的獨棟大店，位置就選定在台南鹽埕段，其規模跟台北松菸店相同，開幕後也將成為誠品在南台灣最大店，亦是南部規模最大的書店賣場。

誠品董事長吳旻潔去年對外表示，啟動「用力關店」政策，檢視旗下百貨賣場分店與即將租約到期的店面，大力調整體質，並宣告將進入社區開設小型店，目的除實驗新款店型，也能衝出分店數，並更靈活調整展店策略。

而就在8／12股東會前，誠品發重訊公布將於南部燒肉品牌碳佐麻里合作開設獨立大店，碳佐麻里為建物起造單位，並轉租給誠品生活，交易數量為6000坪，大小約跟松菸店相同，目前松菸店是誠品旗下第二大店，僅次於信義店，屆時台南鹽埕店開幕後，也會成為誠品南台最大店舖。

誠品生活表示，台南鹽埕店整棟建築，是專屬為誠品量身打造，商業規模大約與誠品生活松菸店相當，目前規劃包含誠品書店、電影、生活設計品牌、展演活動空間、餐飲輕食與日常便民服務等相關多元有趣的內容，相信會是一家具備誠品場所精神、迎接未來生活休閒趨勢的店點。

誠品目前在進行的展店計畫，包括暫定明年底將開幕的新店裕隆城，該商場營業面積達近2萬坪，是誠品全台最大的店面計畫，預計今年也將開設「社區模組店」，以快速複製店點的模式，進行通路優勢策略，並串連誠品線上進行更貼近消費者的服務。2022年馬來西亞首間海外直營店面也將開幕，而台南鹽埕區因建物尚未開建，估計最快2023年可到位。

►讓小腹瞬間消失的密技

關鍵字：

誠品, 台南, 鹽埕, 書店, 南台最大, 誠品生活

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復

超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復

飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦

飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦

最愛「把分手掛嘴邊」的4大星座！天秤只是想被哄、獅子不想輸 年紀大不代表成熟！真正成熟的人都有3大特點：情緒控制力好 吃很少卻瘦不下來？想減肥先避開5大隱藏「發胖地雷」 昆凌樂收58萬生日大禮　露事業線襯新珠寶吸睛 七夕必搶限定美妝！YSL「小黑條」奢華禮盒、嬌蘭紅絲絨唇膏買4送5 鼎泰豐開放內用　推出「防疫距離」單人版小籠包 迪麗熱巴包緊緊一樣美翻　珍珠串鍊幫打光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面