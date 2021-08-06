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比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

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▲▼英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）在本次東京奧運勇奪跳水金牌，私底下卻十分喜歡編織「打毛線」。（圖／路透）

▲英國跳水金童湯姆戴利（Tom Daley）在東奧場邊織毛衣的畫面爆紅。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

在東奧賽場邊「淡定織毛線」的英國跳水王子湯姆戴利（Tom Daley）一夕爆紅，其實在逗趣的「副業」背後有不為人知的故事，湯姆戴利從6歲就開始跳水生涯，曾因父親的離世一度想要放棄跳水運動，還好遇見了「真命天子」一路陪伴，2017年與導演老公修成正果，婚後透過代理孕母生下一子，如今一家三口的幸福模樣更是圈粉網友。

▲▼英國跳水王子戴利（Tom Daley）和搭檔馬提李（Matty Lee）摘下L奧運男子雙人10公尺跳水金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴利搭檔馬提李摘下東奧男子雙人10公尺跳水金牌。（圖／達志影像／美聯社）

湯姆戴利從6歲開始跳水生涯，在本次東奧男子雙人10公尺跳台項目中擊敗了大陸選手一舉摘金，之後才有了坐在跳水賽場邊淡定織毛線的可愛模樣。其實湯姆戴利走過許多逆境，他曾說過去不敢和外界提及自己是跳水運動員，唯有父親一路支持，而父親在2011年因罹患腦瘤離世成為他的最大傷痛，雖在隔年2012年的倫敦奧運男子十米高臺中獲得銅牌，但仍是陷入低潮許久。

湯姆戴利還因壓力而產生了創傷症候群，一度想要放棄跳水運動，就在當時遇見了現在的導演老公達斯汀蘭斯布雷克（Dustin Lance Black），兩人曾經描述是「一見鐘情」，有Dustin默默陪伴並鼓勵他繼續跳水，湯姆戴利才沒有放棄夢想。而湯姆戴利也從不掩飾自己的同志身份，在奪金賽後興奮與外界宣告：「我很驕傲我是同志，也是奧運冠軍！」

▲英國跳水金童湯姆戴利 。（圖／翻攝自IG）

▲英國跳水金童湯姆戴利 。（圖／翻攝自IG）

▲湯姆戴利一家三口幸福畫面感動網友 。（圖／翻攝自IG）

湯姆戴利在2017年和導演老公修成正果，兩人跨越性別與20歲的年齡差距，決定攜手共度一生。當時還舉辦了盛大的婚禮，恩愛模樣羨煞旁人，隔年兩人便宣佈好消息，透過代理孕母生下一子，正式升格一家三口，如今兒子羅伯特（Robert Ray Black-Daley）已經2歲大，更時常穿著爸爸湯姆戴利親手編織的毛衣出鏡，成為湯姆戴利最強大的後盾。

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關鍵字：

湯姆戴利, Tom Daley, 毛線, 東奧, 東京奧運, 跳水

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