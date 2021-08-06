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蕭邦超薄鏤空錶襯斯文型男　限量更具吸引力

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▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C XP Skeletec腕錶限量發行50只，901,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鏤空錶因精密機芯成為面盤主視覺，近年來深受錶迷歡迎，蕭邦（Chopard）紀念錶廠成立25周年，打造限量50只的L.U.C XP Skeletec腕錶彰顯品牌的精湛工藝，搭載超薄的L.U.C 96.17-S型機芯，厚度僅3.3毫米，一般自動盤會再增加機芯一些厚度，但蕭邦採取新做法，讓微型的金質自動盤與機芯錶橋厚度一致，力求纖薄，同時運用Twin技術透過兩個同軸發條盒提供長達65小時的動力儲存。

▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦L.U.C XP Skeletec腕錶以符合倫理道德標準的18K白金打造。

蕭邦以符合倫理道德標準的18K白金打造的L.U.C XP Skeletec腕錶，面盤外圈是灰色緞面打磨面搭配白色分鐘軌，中央則顯露機芯，主夾板上特別以「日內瓦波紋」（Côtes de Genève）裝飾，讓整體更顯精緻，是一款風格斯文優雅的鏤空錶。

▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦為L.U.C 96.17-S型機芯設計的金質微型自動盤，與機芯錶橋厚度一致。

而以超薄錶著稱的伯爵（PIAGET），則為運動風錶款Polo增添鏤空超薄錶款式，裝載的1200S1自動上鍊鏤空機芯厚度僅2.40毫米，因此陽剛錶款依然保有纖薄特色，機芯錶橋鍍上品牌經典藍色，讓錶款更為突出醒目，也與可快拆的藍色鱷魚皮錶帶相呼應。

▲▼ 鏤空錶 。（圖／公關照） 

▲伯爵Polo系列伯爵藍玫瑰金鏤空超薄腕錶，1,350,000元。（圖／伯爵提供）

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關鍵字：

蕭邦, Chopard, PIAGET, 伯爵

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