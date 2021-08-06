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文姿云摘銅「4女神世紀同框」網戀愛了！　場上高馬尾飛舞仙氣爆棚

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▲▼文姿云對決烏克蘭塔利歐卡(Anzhelika Terliuga)奪銅。（圖／路透社）

▲文姿云出戰東奧女子空手道55公斤量級賽事奪銅。（圖／路透社）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣「空手道精靈」文姿云昨（5日）出戰東奧女子空手道55公斤量級賽事成功拿下銅牌，不過文姿云在場上奮戰時，網友都紛紛歪樓，因她的姣好外型實在搶眼，而且比賽過程中，綁著的高馬尾不停甩動，無意間捕捉下多張絕美畫面，就連賽後獎牌得主一同合照的模樣，也引發網友留言：「史上最美畫面」、「戀愛了」。

▲▼東奧空手道，文姿云 。（圖／體育署提供）

▲▼文姿云對決烏克蘭塔利歐卡(Anzhelika Terliuga)奪銅。（圖／路透社）

▲文姿云對決烏克蘭塔利歐卡，馬尾飛舞的畫面十分唯美。（圖／體育署提供）

文姿云有空手道小清新的頭銜，成功拿下奧運史上首面空手道銅牌，實力和顏值都備受肯定。而昨日在場上奮戰時，文姿云綁起俐落的高馬尾，在身體擺動間馬尾也跟著不停晃動，就連對手世界排名第一的烏克蘭選手塔利歐卡（Anzhelika Terliuga）的一頭金髮也十分搶眼，讓網友們視線悄悄轉移，在比賽過程中無意產生了多張唯美畫面。

▲▼文姿云對決烏克蘭塔利歐卡(Anzhelika Terliuga)奪銅。（圖／路透社）

▲烏克蘭空手道最辣女神塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）。（圖／翻攝自Terliuga IG）

▲烏克蘭選手塔利歐卡擁有高顏值。（圖／路透社、翻攝自IG）

不光是文姿云以高顏值受到矚目，其實塔利歐卡也獲封烏克蘭第一空手道美女，一雙電力十足的大眼與亮麗金髮加持，顏值很高，與場上殺氣十足的模樣形成反差。

▲文姿云 。（圖／路透）

▲文姿云 。（圖／路透）

▲頒獎台上4位高顏值選手合照成為經典 。（圖／路透）

而賽後的頒獎台上4位選手更同框合照，文姿云與保加利亞選手戈拉諾娃（Ivet Goranova）、奧地利選手貝蒂娜（Bettina Plank）以及塔利歐卡並肩排開，雖然因疫情關係選手們皆戴上了口罩，但是依舊看得出深邃輪廓以及小巧臉蛋，還都綁起了亮麗的高馬尾。接著四人更環抱鼓勵彼此，感動了許多觀眾，這次的高顏值合照讓網友驚呼：「已經戀愛了」、「馬尾太有靈魂了」、「現在就去學空手道」。

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關鍵字：

文姿云, 東奧, 東京奧運, 空手道

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