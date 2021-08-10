捨不得送的「中秋節禮盒」！絕美藏寶箱、日式手工餅乾12款隨你挑

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自sakimotobakery.com.tw

離中秋節還有一段時間，卻是時候開始物色適合的「中秋節禮盒」了，這裡以美型包裝、暖心公益、健康茶禮、創新點心四大類型為主，精選出12樣優質禮盒，不管送禮或自己吃都適合。

【美型禮盒】

1.金格食品 月夜藏寶箱

美味廣式月餅被裝進唯美的月夜藏寶箱裡，粉色系印花圖騰搭配金線、金釦，復古中帶有奢華氣息，彷彿帶領大家穿越時空限制，神遊法國文藝復興時代。

2.韋樂禮品 碧綠流心雙輝月餅禮盒

香港糕點品牌皇玥的禮盒中有流心綠茶及流心奶皇月餅，綠茶口味帶有撲鼻的茶香，吃下去淡淡回甘。奶皇選用法國天然奶油與鹹蛋黃祕製餡料，做出如綢緞般幼滑的濃郁流心。

3.台灣優格餅乾學院 月下的邱比特雙層禮盒

月下的邱比特禮盒以精裝書為靈感，做出兩本精緻的書本包裝，將晶沙酥、梅香酥等多樣糕點裝載其中，翻開書頁就能享受美好滋味。

【茶禮盒】

1.烹雪韻 x 金錦町中秋聯名禮盒

怕熱量爆表可以看看健康茶飲禮盒，這款嚴選頂級烹雪韻茶葉球搭配金錦町精緻琉璃琥珀糖，一邊品嚐琥珀糖的同時，一邊搭配清新茶飲，讓你感受齒頰留香的美好。

2.琅茶 冷泡水壺+綜合茶包組

中秋吃過大餐後，就用冷泡茶來去油解膩，這款禮盒精選冷泡風味頂尖的茶飲，搭配消暑水壺，熱天裡喝起來沁涼舒暢。

3.HANSCHIU 手工玻璃晶透品茶杯+南投玫瑰烏龍中秋禮盒

設計品牌HANSCHIU再次聯手茶飲品牌Knolleaf，推出月下饗茶禮盒，裡面精選台灣在地茶款搭配經典18星芒品茶杯，帶你在中秋節與親友一同賞月品茶，探索台灣美好滋味。

【公益禮盒】

1.不老夢想125號 不老月餅-金磚映月禮盒

訂月餅禮盒也能暖心做公益，一起支持銀髮就業。不老夢想125號攜手百年餅店舊振南與ONE.1O Society設計推出這款禮盒，內有不老服務生試吃評選出的舊振南經典蛋黃酥、鳳梨酥。

2.喜憨兒基金會×幾米 看見希望9入月餅禮盒

喜憨兒基金會的中秋禮盒與幾米插畫合作，包裝童趣可愛，內有喜憨兒手作雙鳳酥、金沙奶皇與焦糖堅果酥糕點，口感紮實飽滿、甜而不膩。

3.愛不囉嗦月球樂園創意月餅禮盒

愛不囉嗦中秋月餅禮盒以遊樂園為靈感打造，兼具美味及趣味，裡面的餅乾、鹹甜酥餅由唐寶寶手工搓揉製成，搭配大富翁樂園遊戲板，可以邊吃邊玩遊戲。

【點心禮盒】

1.HUA Pâtisserie華點人氣中秋獻禮

想要多樣化的點心，HUA Pâtisserie的禮盒一次集結島嶼鳳梨酥、奶油酥餅等8款特色點心，不管是口感或外觀都很精緻，讓你在享受美食的同時，也能有欣賞藝術品般的感受。

2.七見櫻堂 七見滿盛中秋禮盒

吃膩了月餅，可以考慮七見櫻堂的禮盒，裡面有九種特色日式手工餅乾，除了經典焦糖海鹽、抹茶味，更有紅玉紅茶、紫薯甜餅、奶油菓子等豐富選擇，還有酸酸甜甜的櫻花香氣。

3.嵜本SAKImoto Bakery 高級果物盒

超夯的日本生吐司品牌嵜本SAKImoto Bakery也推出了中秋禮盒，將塗抹在吐司上的進口寶石果醬，加入綿密冬瓜醬熬煮成內餡，再包進酥脆的餅皮中，一盒裡面有草莓酥、藍莓酥、檸檬酥、覆盆子酥和柑橘酥五種口味。

►HOLAX史迪奇聯名把家變夏威夷 蠟筆小新療癒咬線器也登場

►IKEA推出高顏值「茶几式空氣清淨機」 二合一CP值太高了吧！