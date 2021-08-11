5款韓國生活小物網路推到爆！巨大懶骨頭躺了不想動、DIY抽象畫很紓壓

文／LOOKin

這陣子天天待在家中，睡覺、吃飯、工作、運動，每天在家24小時幾乎不出門，關在家中的四面牆內，更能深刻感受到佈置居家生活的重要，若是能將居家空間裝置成最舒服又好看的模樣，不能出門也很自在啊！韓國家居購物網站「집꾸미기」針對居家生活提案各式豐富的居家用品，以下5款生活用品既療癒又實用！

01 加大版多功能懶骨頭



▲加大版多功能懶骨頭（圖／翻攝自IG@ggumigi，下同）

可以當作特大號靠墊的懶骨頭沙發，完全實現想要懶懶埋沒在沙發裡的心願！整個沙發約16公斤，極為柔軟卻仍保有支撐力，讓妳埋在其中但也不至於爬不起來，可當沙發又可當午休小床，超級適合單身租屋族！

02. 壓克力花系列花瓶

療癒可愛的花草，最能轉換並且提升居家氛圍，壓克力設計的童樣花朵瓶身，多彩的穿透感，就算沒插花放在窗邊都是很棒的居家擺設。有了這款花瓶也不用擔心花藝技巧，只要單插一兩朵喜歡的花草就很好看！

03. DIY抽象畫繪畫組



在家中擺放畫作不稀奇，擺上自己畫的才有意思。這組DIY抽象畫繪畫組，事先將畫布釘在畫板，附上已經調配好的顏色組以及油畫工具，買回家之後，不用任何繪畫基礎，只要將各種顏色肆意揮灑在畫布上，就是一幅韓到爆表的抽象畫作。

這款繪畫組合共有6款色選組合，無論是送禮還是自用都很有意思喔！

04. 壓克力掛飾



採用手工染色技術的壓克力，看起來清透無比，在光影間閃爍搖擺，簡單卻充滿藝術感，當作極簡的居家風格中的點綴最適合不過！

05. 烤吐司+迷你鐵板點心機



超可愛的多功能廚房小家電再+1！奶油色的復古機身，一邊是熱烤土司機，另外一邊則是小平底鍋的設計，在忙碌的早上準備早餐時真的太方便！平底鍋的部分還可以換成蒸煮水煮蛋的功能，一機等於三用，根本是夢幻家電啊！

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