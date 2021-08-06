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8月全台解封內用　首批「飲品買一送一」來了！　4間連鎖咖啡全優惠

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▲▼女人,早餐,減肥,飲食,瘦身,健康,優格,咖啡。（圖／pixabay）

▲解封內用後，首批咖啡折扣來了。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

8／3起全台解封餐飲內用禁令，適逢88父親節即將到來，連鎖咖啡包括星巴克、丹堤與伯朗均推出優惠促銷，包括買一送一，飲品優惠等回饋，無論外帶或內用，都能讓你重溫喝咖啡時的省錢小確幸。

隨著防疫降級、餐飲解封，睽違兩個多月民眾終於可以在正確的防疫措施下，回到咖啡廳喝杯咖啡，適逢父親節即將到來，連鎖咖啡包括星巴克、丹堤、伯朗也祭出8月份飲品優惠，讓民眾在理應訴說感謝的日子裡，能用咖啡加分珍貴回憶。

▲▼超準！從咖啡喜好看「潛在個性」 。（圖／Unsplash）

丹堤咖啡
針對一年一度的父親節，於父親節當日推出「飲品買一送一」，另外加碼鹹食鬆餅，外帶限定優惠88折，加購飲品每杯再折40元的外帶促銷，而在8月底前透過丹堤行動購物網寄杯，使用信用卡線上付費，購買90元飲品外帶飲品券16杯，只需要720元，等同買8送8也是划算密技。

伯朗咖啡館
8／4起開放餐飲內用，也照常祭出好友分享日優惠，當天飲品不限同品項，消費可買一送一，以低價者計，8／8父親節好友日門市為徐匯廣場、宜蘭、家福中壢；8／9好友日優惠門市則包括建國、科大、宜蘭大學、南港（活動日不配合）、南京、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、承德、北投、臺大醫院、署桃醫院、長庚二、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋。

星巴克
與中國信託合作推出「實體ATM優惠小白單」或「中國信託LINE官方帳號電子優惠券」優惠憑證，民眾持券至店購買大杯巧克力可可碎片星冰樂，原價140元，特價110元；8／9當天購買氮氣飲料系列，單杯可享30元折扣。

cama café
因cama APP會員突破40萬，也推出為期4週的折扣優惠，即起至8／10，每週發送10元抵用金4張至會員帳戶，所有飲品均可抵用，也可轉贈給好友，另推出直接購買4杯飲品可享88折；單次購買40杯飲品可享8折回饋，以上口味可任選也可寄杯。此外，咖啡豆也祭出單筆購買4包88折優惠。

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買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 丹堤, cama cafe, 解封, 內用, 二級, 父親節

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