雅詩蘭黛「小棕瓶」3950元→1955元　網友：痘痘改善、氣色變好

文／C編

一提到雅詩蘭黛，很多人馬上聯想到的就是那罐明星商品「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，每到週年慶、母親節檔期都必須要搶一波，現在不需要到實體店面去搶，只需要上「Her和她」官網，手指點一點就可以以4.9折的超級優惠價買到。

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▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露50ml，原價3950元、特價1955元，點我購買。

雅詩蘭黛最新一代特潤超導全方位修護露，質地更水潤，吸收速度更快，而且可以讓肌膚一直都很穩定，不容易長痘痘、出現泛紅、敏感等狀況，尤其是最近戴口罩時間頻繁，更需要它來幫助維持光彩亮麗。

特潤超導全方位修護露不只是晚上睡前可以使用，很多粉絲更是會早上的時候也跟著擦，雙效修護讓肌膚更快速抵抗老化，還有人會拿來混合粉底液，這樣上妝效果更加服貼，可以打造出水潤細緻的肌膚妝效。

盤點網路上的評價，對這罐特潤超導全方位修護露幾乎都是一面倒的好評，「容易長痘痘粉刺，屬於混合肌膚很困擾，用完肌膚很潤很保濕，吸收度好！超棒！不黏膩」、「非常好用的精華，天天用後效果顯著」、「首次買來想說試試使用，確實優於自己預期，實際穩定皮膚狀況，朋友也說看來氣色變好，還被以為有去調身體」，難怪可以坐穩雅詩蘭黛銷售NO.1的寶座，成為神級單品。

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「Her和她」推出「雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露50ml」，原價3950元、特價1955元，相當於4.9折的優惠，真的超級划算，買一瓶抵兩瓶，還不快手刀下單！