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百元拯救超亂房間！IKEA、無印良品收納神物TOP 7　衣服雜物秒歸位

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文／LOOKin

▲（圖／翻攝自IKEA）

在家這麼久應該要來將房間大整頓了吧！因為不知從何下手而遲遲還沒開始？如果短期無法將房間大改造，那就先從收納與整理著手改變室內空間吧！只要將物品收納整齊就會看起來非常不一樣唷！快鎖定IKEA、無印良品以下超熱銷收納神物，整理完瞬間讓空間大釋放！

IKEA收納單品推薦

▲（圖／翻攝自IKEA）

▲IKEA收納單品。（圖／翻攝自Instagram@make_my_room.me、@riwo_bungu）

▲（圖／翻攝自IKEA）

RISATORP置物籃，NT$198

這款輕巧可愛的置物籃除了可以收納不用冰在冰箱的蔬菜水果外，也可放在玄關、臥室或工作室，放置小物、增加室內儲物空間，很適合拿來放在架子上分類物品唷！

▲（圖／翻攝自IKEA）

KUGGIS附蓋收納盒，NT$699（37x54x21公分）

KUGGIS收納盒有分為多種尺寸外型，讓你能放到房間的各個角落，像這款大尺寸，就可收納遊戲機、器材或衣物，簡約時尚的外觀讓房間變得更時髦！

▲（圖／翻攝自IKEA）

RÅSKOG推車，NT$899

IKEA熱賣到不行的推車，真的用過的人都讚不絕口，不僅適合小空間使用，可到處移動；還能讓收納空間大大提升，無論是放在廚房、書房、臥室、浴室都OK！化妝品、保養品總是掉滿地的妳，絕對要試試看這款推車！

無印良品收納單品推薦

▲（圖／翻攝自IKEA）

▲無印良品收納單品（圖／翻攝自Instagram@mii.icube、@mujikko_rie、@sima.kana.simple

▲（圖／翻攝自無印良品）

軟質聚乙烯收納盒／深，NT$349（25.5×36×32cm）

已是無印良品的常態熱銷品的白色收納盒，使用PE素材製成軟質的置物盒，還可加另外加購上蓋，就能堆疊兩層使用，還推出各種大小，無論是想放於抽屜中或增加外部收納空間，都能找到適合的尺寸！

▲（圖／翻攝自無印良品）

可堆疊可手提藤籃，NT$570（15×22×9cm）

房間加入一點藤編材質立刻讓質感大提升！置物籃使用未經塗裝的越南產藤材手工編織而成，獨特的手感點亮整個空間，可和白色收納籃混搭放置，打造屬無自己的無印良品風套房！

▲（圖／翻攝自IKEA）

▲PP盒／薄型／2段（正反疊），NT$499（左圖／翻攝自Instagram@asuu.__ ） 

居家辦公書桌已經爆炸？無印良品也貼心推出許多書桌收納盒，也可正反面堆疊成自己需要的高度，較窄的尺寸，也適合使用於較小的空間，小資租屋族必備！還可加購輪子方便移動！

▲（圖／翻攝自IKEA）

附把手帆布長方形籃／大，NT$750（37×26×26cm）

無印良品帆布款長方形藍，與一般收納籃不同的是，在不用時可直接摺疊收納，完全不佔室內空間，收納時也更能符合區域大小！

延伸閱讀：

豬窩升級質感套房！平價家居選品網拍TOP5：床單、收納籃、桌椅…百元打造舒適房間！

蝸牛居秒變小豪宅！IKEA好物推薦『居家小家具TOP8』小資租屋族在家工作也超享受！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 收納

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