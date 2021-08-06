網路瘋傳「剪三刀」面膜敷法　全臉貼齊一滴都不浪費

記者李薇／綜合報導

亞洲女性熱愛敷面膜，很多人不止2、3天一片，甚至到了一天一片的程度，只要有大特價很多人就是瘋狂掃貨，狂熱程度可見一班，但是一片面膜敷個10分鐘就要丟掉，似乎有點可惜，不妨可以嘗試看看兩種不同的方式，把面膜的利用率提高到200%。

【敷面膜：剪三刀敷法】

面膜常常會有不服貼的問題，如果一直敷著不夠服貼的面膜，那這樣就等於浪費了面膜的精華，不妨可以試試網路瘋傳的「剪三刀」，就可以讓面膜超全面貼在臉上。

1.第一刀剪鼻樑：這樣可以讓額頭跟鼻樑的面膜更加服貼。

2.第二刀剪人中：鼻翼兩側往往也是很難貼到的地方，透過剪人中的這一刀，可以讓鼻翼輕鬆敷到面膜。

3.第三刀剪下巴：臉部肌膚常常也是有不夠服貼的狀況，剪下巴這一刀可以幫助下顎、整個臉蛋更服貼的吸收到面膜的精華。

【面膜多方利用】

1.首先先把面膜裡面多餘的精華倒出來在小碗裡面，使用面膜刷沾取之後，均勻刷在全臉。

2.接著使用面膜把面膜紙均勻鋪開在臉部肌膚，鼻翼、額頭、嘴唇部位不服貼的地方，用剪刀剪開，再貼合回臉部肌膚。

3.敷10至15分鐘之後，雖然面膜上面已經沒有那麼濕潤，但仍有一些水分，可以使用酸類的保養，滴在面膜紙上面，敷在手肘、膝蓋等比較粗糙、乾燥的位置，並且使用保鮮膜加強覆蓋。

4.敷10到15分鐘之後，將面膜取下，並且把敷過的地方清潔乾淨，等於做了一次溫和的去角質，並且塗抹上保濕霜，即完成身體的保養。

5.最後，臉部肌膚同樣也要塗抹上化妝水、精華、乳液、乳霜等步驟，加強一整晚的護膚程序。

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