fb ig video ETtoday search mobile

網路瘋傳「剪三刀」面膜敷法　全臉貼齊一滴都不浪費

>

記者李薇／綜合報導

亞洲女性熱愛敷面膜，很多人不止2、3天一片，甚至到了一天一片的程度，只要有大特價很多人就是瘋狂掃貨，狂熱程度可見一班，但是一片面膜敷個10分鐘就要丟掉，似乎有點可惜，不妨可以嘗試看看兩種不同的方式，把面膜的利用率提高到200%。

▲面膜,保養。（圖／pexels）

【敷面膜：剪三刀敷法】

面膜常常會有不服貼的問題，如果一直敷著不夠服貼的面膜，那這樣就等於浪費了面膜的精華，不妨可以試試網路瘋傳的「剪三刀」，就可以讓面膜超全面貼在臉上。

1.第一刀剪鼻樑：這樣可以讓額頭跟鼻樑的面膜更加服貼。

2.第二刀剪人中：鼻翼兩側往往也是很難貼到的地方，透過剪人中的這一刀，可以讓鼻翼輕鬆敷到面膜。

3.第三刀剪下巴：臉部肌膚常常也是有不夠服貼的狀況，剪下巴這一刀可以幫助下顎、整個臉蛋更服貼的吸收到面膜的精華。

▲面膜,保養。（圖／pexels）

【面膜多方利用】

1.首先先把面膜裡面多餘的精華倒出來在小碗裡面，使用面膜刷沾取之後，均勻刷在全臉。

2.接著使用面膜把面膜紙均勻鋪開在臉部肌膚，鼻翼、額頭、嘴唇部位不服貼的地方，用剪刀剪開，再貼合回臉部肌膚。

3.敷10至15分鐘之後，雖然面膜上面已經沒有那麼濕潤，但仍有一些水分，可以使用酸類的保養，滴在面膜紙上面，敷在手肘、膝蓋等比較粗糙、乾燥的位置，並且使用保鮮膜加強覆蓋。

4.敷10到15分鐘之後，將面膜取下，並且把敷過的地方清潔乾淨，等於做了一次溫和的去角質，並且塗抹上保濕霜，即完成身體的保養。

5.最後，臉部肌膚同樣也要塗抹上化妝水、精華、乳液、乳霜等步驟，加強一整晚的護膚程序。

►郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

►戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和

►上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

►讓小腹瞬間消失的密技

關鍵字：

面膜, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

郭雪芙肌膚狀態超Q彈　靠「懶惰」一瓶保養搞定

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

櫻花妹風靡的「鹽焗南瓜」色甲彩　價格200元不到超便宜

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

上班一分鐘就可以綁好的絕美馬尾　讓妳變「背影殺手」詢問度爆表

戴口罩也不怕掉色！蘭蔻全新「玫瑰唇露」顏色美炸、質地超飽和 涼感保潔墊、涼被最低下殺1折！不到千元就可以買回家 跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻 超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復 飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦 最愛「把分手掛嘴邊」的4大星座！天秤只是想被哄、獅子不想輸 文姿云摘銅「4女神世紀同框」網戀愛了！　場上高馬尾飛舞仙氣爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面