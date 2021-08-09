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「睡太久」也會加速老化　4個小習慣讓你看起來年輕10歲

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▲閨蜜,女人,友情,朋友。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲生活中幾個習慣，可以決定之後看起來是否年輕。（圖／PAKUTASO、unsplash、pixabay）

編輯／借借

眼尖的人就會發現，20歲所有人都青春無敵，30歲之後可就不是這麼回事，朋友或同事隔段時間沒聚，一見面就發現自己比對方老這麼多？！英國作家與科學家Andrew Steele，在其著作的作品中表示，在生活中養成幾個好習慣，就可以延緩身體老化速度，看起來更年輕。

照顧牙齒
如果你每晚睡前覺得刷牙很麻煩，有一搭沒一搭的話，危及的不僅是牙齒健康，口腔內的細菌過多，讓牙齒跟牙齦都出現疾病，其實是一種慢性發炎，而長期慢性的發炎，會影響到自身免疫系統對應疾病與抵抗老化時，分身乏術，可能就會加快身體衰老的速度。

所以，最好一天刷2次牙，美國牙科協會建議，每次刷牙至少要刷到2分鐘以上，並搭配含氟牙膏與牙線清潔齒縫，來維持口腔健康。

▲刷牙、牙刷、牙膏。（圖／Pixabay）

每日維持一定的活動量
相信運動可以常保青春這句話大家已經聽煩了，但確實有研究顯示，常運動的人「端粒」比沒有運動習慣的人更長，端粒是染色體末端的DNA重複序列，年齡越大長度約短，每個禮拜運動5天、每次約30分鐘以上的人，端粒比久坐不動的人「年輕」9歲左右。

不要認為運動這件事情就一定很艱難，哈佛大學2013年研究顯示，每天只需要活動15分鐘，就可以讓平均壽命延長3年，無論如何在家裡也能走走路、跳健身操，總之要讓身體活動一下。

▲▼哈佛大學：提升睡眠質量的5個方法 。（圖／Unsplash）

睡得剛剛好
睡覺能讓身體機能修復，在睡眠時，大腦會排除毒素，缺乏睡眠的人，老化速度會更快，但也要睡得剛剛好，把增進睡眠品質這件事情看的更重要，試著去找出讓你身體睡得好的方法，此外，「睡眠長度」也很重要，最良好的睡眠時間就是在7小時以上，不要睡超過11個小時。

▲▼紅絲絨蛋糕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

少吃糖
甜點確實是難以抗拒，但吃越多糖進身體裡，身體就老化的更快，因為它會破壞膠原蛋白，此外酵素有這項負面效果，容易讓皺紋增加，早上喝一杯茶可以保護身體不受酵素傷害，多喝水促進代謝，排出身體的毒素，久而久之就能看到效果。

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 抗老, 年輕

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