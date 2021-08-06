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周子瑜也在戴的「4D立體口罩」　絕美奶茶色、乾燥玫瑰色絕對必敗

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

有在Follow韓星動向的粉絲一定有發現，韓星們最愛戴4D的立體口罩，像是TWICE的子瑜之前在機場被捕捉的畫面，就是戴了4D的白色口罩，貼合臉部輪廓的立體構造，讓呼吸順暢、不怕悶熱弄花妝容。

▲口罩。（圖／品牌提供）

▲口罩。（圖／品牌提供）

台灣親親JIUJIU口罩也推出全新的「韓式4D口罩」，採用4D立體三片式設計，撐開來呈現「盒子狀」，呼吸空間立刻拓寬好幾倍，透氣度沒話說！同時因為口罩與臉部接觸面積變小，女孩最在意戴口罩脫妝、口罩肌也再也不用擔心了。

▲口罩。（圖／品牌提供）

▲口罩。（圖／品牌提供）

絕美色系接軌2021春夏時尚舞台最流行霧感色，像是：奶茶裸棕、乾燥玫瑰、杏仁霧灰、玉韻松綠、迷霧沙紫等，每一色都超級美，讓人忍不住想要包色處理。

▲口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲《飛天小女警》的口罩系列。（圖／記者王則絲攝）

除了實用的4D立體口罩，今年夏天FANFANS粉粉於台北信義新光三越A11開設了「飛天小女警主題快閃店」，就推出了《飛天小女警》的口罩系列，不但有花花、泡泡跟毛毛的塗鴉款式，還有魔人啾啾的反派角色，超美式的塗鴉風格，讓人看到就想要趕快擁有。

▲口罩。（圖／記者王則絲攝）

▲《樂一通》系列口罩。（圖／記者王則絲攝）

由NBA球星LeBron James與經典卡通《樂一通LOONEY TUNES》角色們主演的真人動畫電影《怪物奇兵：全新世代》在美國票房開出好成績，超高人氣也讓口罩品牌欣新特別與華納兄弟授權合作，推出《樂一通》系列口罩，總共帶來三種樣式，超級可愛。

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關鍵字：

立體口罩, TWICE, 子瑜, 口罩, 天竺鼠車車, 羊毛氈

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