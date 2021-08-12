風・Luxury／愛馬仕飛馬錶的羽毛是麥稈　彩繪幫襯說神話故事

▲愛馬仕Slim d Hermes La Source de Pegase工藝錶，3,683,600元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）的工藝錶數量稀少、做工精緻，特別是與品牌形象緊密相連的駿馬圖案，深受收藏家追捧。近日亮相的2款Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕錶，從法國藝術家Pierre Marie為品牌設計的La Source de Pégase（飛馬之源）絲巾圖案取材，分別運用琺瑯、麥稈鑲嵌、金雕與珍珠母貝微繪工藝，描繪飛馬珀伽索斯在赫利孔山用蹄擊踏岩石而引出希波浦泉水的神話故事，據說此為靈感之泉，可為吟遊詩人帶來源源不絕的創作靈感。

▲愛馬仕Slim d’Hermès La Source de Pégas工藝腕錶運用麥稈鑲嵌工藝。





▲染色的麥稈經過裁切悉心鑲嵌於面盤上。



第一款以黃色為主色調的Slim d’Hermès La Source de Pégas腕錶，愛馬仕採用內填琺瑯工藝詮釋面盤上縱橫交錯的空格，細看飛馬為立體設計，是經過連續多層琺瑯燒製，再以手工雕刻而成，而其粉、棕、黃、紅色的多彩扇形翅膀，則以麥稈鑲嵌工藝製作，工匠需先挑選、染色和乾燥的麥稈，再將細小的麥稈固定於金屬盤上，多種裝飾工藝讓錶款更具層次感。

▲愛馬仕天藍色調飛馬Slim d Hermes La Source de Pegase腕錶結合雕刻與彩繪工藝，3,013,900元。

第二款愛馬仕天藍色調的飛馬腕錶，圖騰相似但使用的裝飾技法不同，由微繪藝術家於珍珠母貝面盤上展現條紋背景，飛馬的翅膀羽毛由葉狀金線交織構成數層結構，再覆上亮麗色彩，唯立體飛馬的製作工序與第一款相同，兩款錶各限量12只。

▲伯爵Extraordinary Light 系列星空之舞超薄陀飛輪腕錶，將藍色麥稈、羊皮紙、皮革、角木和鞘翅等珍貴素材鑲嵌於面盤上。（圖／伯爵提供）

愛馬仕運用至少兩種工藝於飛馬錶上，伯爵（PIAGET）則於Extraordinary Light 系列星空之舞超薄陀飛輪腕錶，結合麥稈、羊皮紙、皮革、角木和鞘翅等5種素材裝飾面盤，每一種材質特性完全不同，考驗細工鑲嵌大師Rose Saneuil的手藝，她透過對素材精確比對和修正，才能讓神秘夜空微縮於41毫米的面盤上，僅限量推出8只。

▲多次為伯爵腕錶打造出眾馬賽克鑲嵌工藝錶盤的工藝大師Rose Saneuil。

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