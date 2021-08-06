D+AF實體店+1！「3層樓旗艦店」插旗中山　網美夢幻造景好拍到手軟

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記者王則絲／台北報導

以網店起家平價鞋履品牌D+AF，繼去年於台北東區開設首間實體店鋪後，曾造成驚人的排隊人潮，今年夏天又插旗中山商圈開設「南西旗艦店」，超氣派的獨棟3層樓購物空間、占地超過百坪，最重要的是，店內處處都是夢幻造景打卡點，超適合與姐妹們來大拍特拍！此外，為迎接七夕情人節，D+AF也精選出了兩雙「約會必勝」鞋款。

▲D+AF於台北中山區開設品牌第二間實體門市「南西旗艦店」。（圖／品牌提供）



D+AF這回於台北中山區開設品牌第二間實體門市「南西旗艦店」，以獨棟3層樓的空間打造，每層樓都有不一樣的主題，由於空間寬廣，鞋款陳列拉開距離，減少壓迫感，且座椅數量很足夠，就連陪逛男友也不怕沒地方坐。

▲全新南西旗艦店1樓空間。（圖／品牌提供）

1樓延伸東區敦南店的裝潢風格，以拱門、明亮燈條拉長視覺空間；2樓則以純白主題呈現，運用充滿藝廊感的展台來展示鞋款，設有多面波浪狀的韓系落地鏡、植物造景、沙發椅⋯⋯每個角落都超美，隨意擺拍都是大片等級。3樓的部分主要提供給VIP顧客，設有私密的專屬空間，可與姐妹們在此試穿鞋款、聊天、拍照。

▲2樓網美打卡點，純白風格隨便拍都好有質感。（圖／品牌提供）



▲3樓VIP專屬空間。（圖／品牌提供）

為迎接七夕情人節，D+AF特別幫女孩們精選了兩雙「約會必勝」鞋款，「棉花糖抓皺低跟涼鞋」由超熱賣的雲朵拖鞋延伸設計而來，加了繫帶更好走路，還有很好的修飾效果，腳踝部分超顯瘦；另一款「南法風情亞麻拼接低跟涼鞋」則是多了一分度假感，寬版剪裁很修飾腳背，特別適合腳板肉肉的女生。

▲左為「棉花糖抓皺低跟涼鞋」、右為「南法風情亞麻拼接低跟涼鞋」。（圖／記者王則絲攝）

還在想情人節要穿什麼鞋約會的女孩們，除了可以到D+AF全新旗艦店逛逛，CHARLES & KEITH 也有超多平價好選擇！8月10日起還將正式發售KOL莫莉親自打造的聯名系列，眾多以「熱帶海島」風格為主軸的手袋、涼鞋，顏色超亮麗搶眼。

▲莫莉與CHARLES & KEITH合作推出聯名系列，將於8月10日正式上市。（圖／品牌提供）



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