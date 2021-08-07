內行人都點的墾丁美食！生魚片一片只要5元超便宜　10家快筆記

圖、文／MENU美食誌

微解封的時候就是要來微安排美食行程！墾丁大街逛膩了就把這篇收好，下次出遊免煩惱！

TOP 10／湯匙放口袋 SPOON IN POCKET

擁有秘境般後院的義式餐廳

百年古宅改建而成，店內有不同風格的座位區。販售義大利麵、甜點、冰品、早午餐等，紅酒燉牛肉燉菜的口味微辣且燉煮夠味，麵包也給很多！還有必吃甜點黑色小甜甜+一球冰淇淋，布朗尼搭配冰淇淋再擺上可愛的湯匙造型巧克力！

▲擁有秘境般後院的義式餐廳，湯匙放口袋（圖／美食客Tobey-Lin提供）

TOP 9／肥春號 FATCHUN CAFE

咾咕石老宅咖啡廳

墾丁必訪早午餐餐廳，極富特色的老宅外觀絕對能烙印在你的腦海！販售捲餅、薄餅、早午餐還有甜點。必點蜜糖吐司，使用鮮奶吐司搭配手作果醬、冰淇淋跟鮮奶油，甜而不膩！目前內用相關規範討論中，請大家持續關注粉專呦！

▲肥春號（圖／美食客B. Hsiang提供）

TOP 8／海龜咖啡SEATURTLE CAFE

觀海首選咖啡廳

在萬里桐漁港旁，潛水沖完澡超適合來這裡看海放鬆！來杯西西里檸檬咖啡再來個肉桂捲淋奶油起司醬超享受！每天提供的甜點不同，但口味都不錯，而且幾乎都是百元有找，CP值超高！不限用餐時間，候位時間可能較久哦！

▲海龜咖啡（圖／美食客PinJ提供）

TOP 7／伯虎在二樓．恆春BUT WHO

店名如其名真的在二樓

隱藏在秋香麵店的二樓，用餐環境、餐點水準都不錯，草莓季甜點必吃！平日為計時空間，用餐前要先用打卡鐘打卡，前一小時90元，超過每分鐘加1元，餐飲費用跟計時空間費擇高收費！目前開放微內用，一次只收一桌客人，建議先訂位哦！

▲伯虎在二樓．恆春BUT WHO（圖／美食客山口久美子提供）

TOP 6／樹夏飲事

舊麻繩工廠重生成玻璃屋咖啡廳

店外觀的廢墟風格與玻璃屋結合變成打卡聖地！販售早午餐、甜點麵包、咖啡及其他飲品，低消每人100元。每日甜點會更換，早午餐晚來就吃不到囉！巴斯克乳酪濃郁綿密，在舒適環境用餐更添美味！目前店休至七月底哦！

▲樹夏飲事（圖／美食客李笑笑提供）

TOP 5／迷路小章魚餐酒館 PICCOLO POLPO BISTRO

超美海景餐酒館

沒預約吃不到的人氣餐酒館！常更換菜單，讓熟客一訪再訪！推薦油封鴨腿野菇松露油燉飯跟櫻花蝦薯條，鴨腿熟度剛好超級嫩！打碎後的櫻花蝦包覆薯條，充滿濃濃大海味！目前仍維持外帶餐點制度，平常訂不到位就趁現在去外帶吧！

▲迷路小章魚餐酒館（圖／美食客鄭巧筑提供）

TOP 4／小翠越南美食阿嘉耕逃

份量超大的越南美食

墾丁也有高CP值的越南料理，平日幾乎客滿生意超好！餐點份量大，建議吃不飽再加點！必點月亮蝦餅，不只厚實壯觀，還吃得到一整塊蝦肉！什錦河粉口味非常涮嘴，酸菜鱸魚湯酸味十足、道地！

▲小翠越南美食阿嘉耕逃（圖／美食客Winnieattt提供）

TOP 3／阿興生魚片

後壁湖必吃熱炒

來到海邊當然要吃海鮮！鮭魚控的福音在這裡，一片鮭魚不到7元超便宜！還有龍蝦、螃蟹類料理跟季節限定石斑料理！蚵仔酥外皮酥脆又大顆飽滿，吃熱炒必點！餐點平價CP值高、口味佳！防疫期間有提供到店外帶，生魚片也有販售呦！

▲阿興生魚片（圖／美食客徐宜瑄提供）

TOP 2／波波廚房 KITCHEN SWELL

麵包店、冰淇淋、義大利麵、料理教室通通在這一棟

曾是公賣局的80年老屋，空間挑高寬敞。一樓販售冰淇淋跟麵包，用餐要上二樓哦！第一次來可以試試波波媽媽家常燉飯，醬汁由菇類調製而成口味微酸，上面灑了些微起司和巴西里，還附上一顆邪惡半熟太陽蛋！7/26晚上將公布內用相關規定！

▲波波廚房（圖／美食客孫晴提供）

TOP 1／邱家生魚片

多人聚餐好所在

從後壁湖生魚片一條街脫穎而出，俗擱大碗的綜合生魚片一片只要5元！每塊都新鮮又厚實，放入嘴裡滿滿的鮮甜味！另外生蠔、金沙豆腐、花枝丸也是人人必點！入座後就不接受加點，且假日不接單吃生魚片的客人哦！

▲邱家生魚片（圖／美食客非洲女王提供）

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