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胡宇威親自示範「最帥戶外穿搭」！　男神同款防水外套、健走鞋必入手

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▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威出鏡戶外運動品牌Columbia形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

本土疫情趨緩，戶外運動品牌Columbia釋出5月三級警戒前請到藝人胡宇威拍攝的形象照，愛好戶外生活的他，此次換上俐落外型的防水外套，腳踩舒適搶眼的健走鞋，造型簡單卻一樣搭配出紳士氣息。另外，THE NORTH FACE 也在秋冬女子系列推出了專為亞洲女性設計的Wind Jacket 防風夾克，粉色系超夢幻。

▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲胡宇威演繹迷彩色防水外套與紅白撞色系的健走鞋款 。（圖／品牌提供）

胡宇威成為全明星運動會第一屆藍隊隊長，私下也對運動有很大興趣，尤其是戶外運動，此次演繹Columbia最新形象照，胡宇威親自示範多套戶外穿搭，先以迷彩色防水外套，透氣材質營造輕盈穿著感受；搭配紅白撞色系的健走鞋款，以橡膠大底與刻紋提升抓地力，立體鞋齒同時具排水性，更可以適應於各種艱險地形。或是佈滿繽紛印花的防潑水外套，在胡宇威加持下，展現十足的紳士氣息。

▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲健走鞋。（圖／品牌提供）

▲OMNI TECH防水外套、OUTDRY防水都會健走鞋。（圖／品牌提供）

此次在新北烏來山中拍攝，胡宇威也透露過去差點發生的溺水事故，「曾有一次泛舟的經驗，水流很強突然就翻船了，而我剛好就卡在瀑布底下。當你落在瀑布底下，即便會游泳也無法分辨方向，那時候很絕望。當時覺得差不多要溺水了，但用身體裡最後的力量往上游，喝了很多水，還蠻驚險的！」 

他也藉此機會分享正確觀念，「其實大自然給我們那麼多資源，我們就要好好愛護它、保護它，不要破壞它！有時候在溪邊看到垃圾，覺得真的很不應該，到底是誰在搞破壞。」 

▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲▼戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲THE NORTH FACE 在秋冬女子系列推出Wind Jacket 防風夾克 。（圖／品牌提供）

與此同時，THE NORTH FACE 在2021秋冬女子系列推出的Wind Jacket 防風夾克為主打單品，版型專為亞洲女性設計，夾克採用防風科技能有效防止身體受風。輕量化設計讓女性參與戶外活動更加舒適便捷，同時防風夾克自帶可翻折和按扣閉合的傾斜式口袋設計，可以安全收納手機和其他隨身物品，滿足戶外活動的需求，服裝下擺內置可調節抽繩，收身設計讓女性更能展現曲線美。
 

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關鍵字：

胡宇威, 戶外, 運動, Columbia, THE NORTH FACE

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