fb ig video ETtoday search mobile

LIFE・經典／英國插畫家手繪台北　精細程度讓網友衝破200萬集資

>

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

▲Tom Parker作品《台北地圖》成為集資熱門話題。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一位英國插畫家Tom Parker穿梭台北大街小巷，用手繪製出線條充滿暖暖風格的台北地圖，仔細一看除了街道跟建築外，連路上奔跑的公車細節、在堤邊奔跑的狗狗、甚至連樹上的小鳥都看的見，每一塊角落都有各自的風景，感動網友想敲碗購買，果然一上集資平台首日，就立馬突破集資目標，達到1000%達成率。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

在嘖嘖集資網站上發起的《台北地圖》實體化計畫，Tom Parker表示他花上快一年的時間完成，為了還原城市的每個角落，需先列印出小張地圖圈選重要地標、標示出主要幹道，接著搜集每個區域的資料，將其他有趣的特色、景點納入圖中。以自己的觀察先消化，再完成整個步驟。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

這樣的過程也納入了藝術家的思維，並非是單純精緻的台北地圖，而透過Tom Parker的繪圖技巧，也把整個台北的街廓變柔和了，無論是我們生活中極度平常的機車騎士、街上高掛的燈籠、大安森林公園的池塘，或是地標台北101大樓，都經由這樣的轉換變的可愛溫馨。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

還原真實並不是Tom Parker作品最重要的元素，而是透過藝術家本身對城市的觀察，呈現出他眼中的台北樣貌，即便是許多人熟悉不過的台北街口，也能在作品中發現出新的視角，引起許多網友共鳴，「原來台北這麼可愛」。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

而Tom Parker也在網頁中表示，之前有網友提問，「地圖上綠地很多，比例是否正確？」別懷疑，台北真的充滿繁華綠意，因在構圖時有先透過Google地圖確認綠地的相對面積，也訝異於台北市的綠地和山坡面積佔比如此大呢。看來台北還不算都市叢林喔。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

其《台北地圖》的作品，也獲得台灣駐普羅旺斯辦事處、台灣駐荷蘭辦事處等外館官方臉書轉發，讓歐洲的人們也能透過這作品，體驗到台北的可愛之處，目前Tom Parker正在進行續作《台南地圖》的繪製工作，也讓許多網友敲碗等待，還有民眾留言表示「要集一個全台大全套」。

目前《台北地圖》正在嘖嘖平台進行募資專案，售價820元起，集資金額已達成4000%確定生產，預計今年10月起陸續出貨。

▲Tom Parker台北地圖。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網）

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

關鍵字：

LIFE, 經典, 地圖, 手繪, 台北地圖, 創作, 湯姆帕克, Tom Parker

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

8月全台解封內用　首批「飲品買一送一」來了！　4間連鎖咖啡全優惠

8月全台解封內用　首批「飲品買一送一」來了！　4間連鎖咖啡全優惠

半數人都做過！5個「常見減肥錯誤」，減重不成反傷身

半數人都做過！5個「常見減肥錯誤」，減重不成反傷身

周子瑜也在戴的「4D立體口罩」　絕美奶茶色、乾燥玫瑰色絕對必敗 楊勇緯「柔道小熊」推出羊毛氈版本！還有羽球、桌球造型逼人剁手 跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 176公分李多熙「真實腿長」太驚人！「凹成V字」才能塞進鏡頭裡 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 不光暖擁小戴！網翻出辛度「私下圈粉行徑」　做奧運美甲、為比賽戒甜食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面