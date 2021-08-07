LIFE・經典／英國插畫家手繪台北　精細程度讓網友衝破200萬集資

▲Tom Parker作品《台北地圖》成為集資熱門話題。（圖／翻攝Tom Parker官方粉絲頁、嘖嘖官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

一位英國插畫家Tom Parker穿梭台北大街小巷，用手繪製出線條充滿暖暖風格的台北地圖，仔細一看除了街道跟建築外，連路上奔跑的公車細節、在堤邊奔跑的狗狗、甚至連樹上的小鳥都看的見，每一塊角落都有各自的風景，感動網友想敲碗購買，果然一上集資平台首日，就立馬突破集資目標，達到1000%達成率。

在嘖嘖集資網站上發起的《台北地圖》實體化計畫，Tom Parker表示他花上快一年的時間完成，為了還原城市的每個角落，需先列印出小張地圖圈選重要地標、標示出主要幹道，接著搜集每個區域的資料，將其他有趣的特色、景點納入圖中。以自己的觀察先消化，再完成整個步驟。

這樣的過程也納入了藝術家的思維，並非是單純精緻的台北地圖，而透過Tom Parker的繪圖技巧，也把整個台北的街廓變柔和了，無論是我們生活中極度平常的機車騎士、街上高掛的燈籠、大安森林公園的池塘，或是地標台北101大樓，都經由這樣的轉換變的可愛溫馨。

還原真實並不是Tom Parker作品最重要的元素，而是透過藝術家本身對城市的觀察，呈現出他眼中的台北樣貌，即便是許多人熟悉不過的台北街口，也能在作品中發現出新的視角，引起許多網友共鳴，「原來台北這麼可愛」。

而Tom Parker也在網頁中表示，之前有網友提問，「地圖上綠地很多，比例是否正確？」別懷疑，台北真的充滿繁華綠意，因在構圖時有先透過Google地圖確認綠地的相對面積，也訝異於台北市的綠地和山坡面積佔比如此大呢。看來台北還不算都市叢林喔。

其《台北地圖》的作品，也獲得台灣駐普羅旺斯辦事處、台灣駐荷蘭辦事處等外館官方臉書轉發，讓歐洲的人們也能透過這作品，體驗到台北的可愛之處，目前Tom Parker正在進行續作《台南地圖》的繪製工作，也讓許多網友敲碗等待，還有民眾留言表示「要集一個全台大全套」。

目前《台北地圖》正在嘖嘖平台進行募資專案，售價820元起，集資金額已達成4000%確定生產，預計今年10月起陸續出貨。