奧斯塔羅12星座一周運勢0809-0815　牡羊貪便宜就吃虧、金牛壓力爆增

20210809-0815奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女座事業運最旺！學事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

TOP2：雙魚座愛情運最旺！雙方的關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

TOP3：天蠍座金錢運最旺！下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友可要好好把握。

本周需注意星座

1.巨蟹座事業運需要留意：會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

2.獅子座愛情運需要留意：多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，需要留意。

3.天秤座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透，那就要有做善事的心理準備。

牡羊座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓牡羊朋友行動力高上許多且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

事業運勢★★★★

下周將渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

金牛座



整體運勢★★

下周金牛朋友會是較低潮的一周，無來由內心悶悶的感覺也讓自己感到不是很愉快。

愛情運勢★★

情緒上的起伏連帶影響了彼此在感情中的想法，會有對方始終做得不夠多，彼此認知不足的狀況產生，甚至產生點摩擦。

事業運勢★★

學事業方面下周提不起勁來處理，面對熟悉工作事務卻開始有自己好像做不到的懷疑感出現，工作上的壓力也多了起來。

金錢運勢★★

整體財運不佳，會有一時支出過多導致後期經濟多了點壓力的狀況。

雙子座



整體運勢★★★

雙子朋友要開始動作了，下周自信與動力相較以往更加提高許多，不僅在生活中或工作上都開始懂得自己要追求什麼。

愛情運勢★★★

雙方的努力在下周面臨到些許的瓶頸，下周將會是進入另一階段的開始，面對目前不管是相處或是態度，都需要開始做些調整。

事業運勢★★★

學事業方面也算是個休息的一周，過去一連串的努力在下周開始緩慢起來，奧斯建議該是花時間好好想想自己對於目前職場中的未來與目標。

金錢運勢★★

下周偏財運不是太理想，奧斯提醒避免有試手氣的動作，不然可能就是花錢消災的時候。

巨蟹座



整體運勢★★

下周巨蟹朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★

下周彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都在等對方主動，奧斯建議面對愛情可以再主動一些。

事業運勢★★

會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★

下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

獅子座



整體運勢★★★

下周獅子朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況。



愛情運勢★★

多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，需要留意。

事業運勢★★

學事業方面容易對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些。

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升。

處女座



整體運勢★★★★★

處女朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少。

愛情運勢★★★★★

雙方關係在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下周獲得解決。

事業運勢★★★★

學事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力的事情將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

天秤座



整體運勢★★

天秤朋友累意充滿你一周的生活當中，或許是年關將近工作上或生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，彼此對於情感的想像或許太過美好。

事業運勢★★★

學事業則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透，那就要有做善事的心理準備。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友則顯得面對事情都想的提不起力，而這樣的狀況主要來自於冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。



愛情運勢★★

下周自我主義意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒要適時的關心彼此，才不會澆滅了愛情中的熱情。

事業運勢★★

學事業方面則會存在對於自己的未來感到無力的狀況存在，面對目前現況延伸的未來，開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★

下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友可要好好把握。

射手座



整體運勢★★★★

下周射手朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多。

愛情運勢★★★★

受到整體運勢的幫助，也代表雙方的關係很穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當良好。

事業運勢★★★★

學事業方面也開始感覺到滿意，對目前的現況也都能接受並安於現狀，而這樣的狀況大致來說是很好的。

金錢運勢★★★★

下周正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息，有望為你進點財。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友下周思緒將靈活了起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

愛情運勢★★★★

懂得開始調整自己的態度，讓雙方在這段感情中不再那麼的好高騖遠，面對彼此的情感更著重在現實的發展。

事業運勢★★★★

學事業方面有空談夢想的狀況存在，雖是思緒靈活的一周，但卻無法實際應用到學事業上，要注意這樣的狀況。

金錢運勢★★

有支出過多的可能性。要注意不必要的花費，避免一時的衝動而破費。

水瓶座



整體運勢★★

下周水瓶朋友情緒上的起伏較大，對於外在的人事物不願敞開內心，面對許多的事情也設下限制將自己封閉了起來。

愛情運勢★★★

面對愛情的不確定感些微提升，導致在感情中的腳步慢了下來，也因為如此彼此的互動有了差異與產生懸殊。

事業運勢★★

學事業將自己與同事朋友之間隔離起來，不願和周遭的人有太多的互動，造成自己有孤立無援的狀況，奧斯建議要多注意。

金錢運勢★★★

金錢的支出變多，比較多是偏向是家庭、家人的原因導致你的開銷變大。

雙魚座



整體運勢★★★★★

下周雙魚朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，下周的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。

愛情運勢★★★★★

雙方的關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★★

學事業方面將會是非常順利的一周，長久的努力在下周可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★

正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜