楊勇緯「柔道小熊」推出羊毛氈版本！還有羽球、桌球造型逼人剁手

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台灣「柔道男神」楊勇緯首度參加奧運就替中華隊奪下一枚銀牌，加上帥氣外型瞬間在台、日大爆紅，日前風光回台時，在機場被拍到背包上竟掛了一個「柔道小熊」吊飾，反差萌小細節讓「楊太太」們通通超心動，一窩蜂把同款全搶購一空，現在網上又出現了另一種「羊毛氈」版本，同樣超可愛，且連羽球、桌球的款式都有，療癒造型逼人剁手！

楊勇緯當時被拍到的照片中，背包上的「柔道小熊」吊飾，其實是來自於日本品牌「CRAFTHOLIC宇宙人」所推出的「運動比賽造型」周邊，同系列還有許多不同運動的造型，不過自從被「楊太太」們發現之後，現在可是一隻難求。

▲楊勇緯同款柔道小熊掛飾已經缺貨。（圖／翻攝自官網）



後來很多楊太太們都表示，要搶到同款柔道小熊實在太難了，只好自己手工DIY，網路上有許多手作達人都有分享成品，不過如果手不是那麼靈巧的人，也想擁有柔道小熊的話，現在網上還出現了一款「羊毛氈」版本的柔道小熊！

羊毛氈設計品牌「林檎羊毛氈」以創作各種羊毛氈作品為主，在網路上小有名氣，最近「林檎羊毛氈」也跟上奧運熱潮，推出了運動員系列主題的熊熊羊毛氈，尤其是這款穿著柔道服的羊毛氈小熊，與楊勇緯的柔道小熊十分類似，成了超熱門的款式，另外還有推出羽球、桌球的款式，讓人也想起了為台奪牌的戴資穎、林昀儒⋯⋯軟萌的造型實在太可愛了，讓人好像一次擁有！

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