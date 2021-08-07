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小細節看出你的「自制力」！想增進就從生活中培養4個好習慣

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▲培養4個生活好習慣。（圖／女子學）

▲小細節看出你的「自制力」（圖／Pexels@Sarah Chai）

你是一個有自制力的人嗎？還是工作的時候容易被身旁的人事物給吸引，忍不住東摸摸、西碰碰，倒了一杯水、吃了一塊蛋糕，好不容易回到座位時，又開始滑起手機、點開網拍網站來逛呢？

自制力小至影響生活細節，大至整個人生全盤失控，絕對是個不容小覷的問題！那要如何訓練自己的自制能力呢？或許你可以先從建立生活中的小習慣開始：

1. 控制飲食

▲培養4個生活好習慣。（圖／女子學）

▲控制飲食（圖／Pexels@Mister Mister）

訓練自制力的第一步並不是要你從現在開始設立一堆「禁止」的條款，規定自己這也不能做、那也不行吃，而是更有意識地過生活，覺知哪些事是應該要遵循的正軌，稍微意識到自己有所偏離的話，就立刻修正回來。

舉例控制飲食來說，我們都知道應該少吃油炸物品，少喝含糖飲料，但有時就是無法自制，總會禁不起誘惑。這時候可以先告訴自己吃了也沒關係，可是要留意一次攝取的份量、調整吃喝的頻率，並且在有意識地情況下，鼓勵自己這樣做就對了，逐步增強學習控制的能力，進而達成目標！

2. 提醒自己多喝水

▲培養4個生活好習慣。（圖／女子學）

▲提醒自己多喝水（圖／Pexels@Lisa）

喝水對人體的好處多多，可以幫助利尿排毒之外，還能讓皮膚變得更好，不過人一天所需要攝取的水量大約是 2000cc，能做到的人卻很少。如果想要訓練自制力，從喝水練習起，或許會是個好方法！

在訓練自制力的初期時，我們可以利用各種不同的方法來輔助，像是購買一個喜歡的水壺放在面前，隨時提醒自己要多喝水，或是下載「喝水提醒」的 APP，時間到了就會自動告訴你該喝水了，慢慢地就會發現身體漸漸習慣這樣的生活模式，被動式養成自制力。

3.審視網路購物習慣

▲培養4個生活好習慣。（圖／女子學）

▲審視網路購物習慣（圖／Pexels@Anete Lusina）

和過去相比，現代人想要建立自制能力變得更為困難，主要就是因為生活太便利所致，我們幾乎不需要費盡心力就能獲得任何想要的事物，彷彿連上天也在助自己一臂之力，又怎麼有那個強大意志力來克制呢？

網路購物就是這樣的雙面刃，帶來方便的同時也讓人容易買進更多「想要卻不一定需要」的物品。或許下次在下單之前，可以先放在購物車多想幾天，評估一下自己想要的程度有多少？需要的程度又有多少？設定一個購物基準，當下次又猶豫不決時，就能夠有一把明確的量尺來衡量，避免衝動購物一而再，再而三發生喔！

4. 降低使用社群軟體的時間

▲培養4個生活好習慣。（圖／女子學）

▲降低使用社群軟體的時間（圖／Pexels@cottonbro）

最後一個，編輯自認是最困難的，「滑手機」真的是一個黑洞！稍微不留神就被吸進手機的世界，明明也沒特別要做什麼，還是會下意識滑動社群軟體頁面，一小時、兩小時就這樣過去！

這時除了察覺自己的行為與找到輔助的工具幫忙之外，「斷捨離」社群上的內容也是很重要的。只要上面的內容變得越來越精簡，只留下需要看到的內容，自然而然就能夠減少使用社群軟體的時間。看完這篇文章後，不妨仔細審思一下手機中的哪些 APP 是非留下不可的，將社群上追蹤的帳號「大掃除」一輪，只留下那些重要的資訊就好。

從以上幾個小細節，就可以看出一個人的自制能力有多少？若從生活中就能建立這些自我約束的小習慣，相信未來無論想要做什麼事都難不倒。就讓我們一起活得更有覺知，一起成為更好的人吧～

延伸閱讀：

「減肥」不再只是追求降低體重，健康減脂 3 守則，不用挨餓也能維持完美體態！

【辦公室健康】喝水學問大！過與不及都不對，一天 8 杯剛剛好

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►煎煮炒炸輕鬆搞定的秘密

關鍵字：

女子學, 生活習慣, 社群軟體, 過度花費, 自制力, 自我約束, 飲食控制, 養成, 健康, 控制自己

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

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