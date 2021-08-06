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DW文青錶變花面盤！　張藝興出的點子

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▲▼ DW張義興 。（圖／公關照）

▲張藝興佩戴與DW聯名的「拾光」紀念款腕錶。（圖／DW提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以文青風格著稱的瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW），與擔任全球代言人的大陸男星張藝興合作，打造「拾光」聯名限量紀念款，以品牌今年首度推出的ICONIC LINK CERAMIC黑瓷腕錶為藍本，在面盤上利用MONOGRAM拓印技術印製張藝興專屬羊蹄LOGO，同時以SEMI-MATTE半啞光3D特效浮雕刻印技術演繹經典矅目黑錶盤，為極簡設計注入新意。

▲▼ DW張義興 。（圖／公關照）

 

▲DW與張藝興聯名款「拾光」腕錶40mm，11,490元。

DW俐落風格的黑色陶瓷錶深受消費者青睞，此次與張藝興的合作為面盤增添亮點，在面盤上整齊排列的每個半圓，就像為時間畫上一個標記，象徵張藝興在演藝之路上「不放過時間」，分秒都認真把握，備有錶徑32mm與40mm兩種尺寸，可搭配成男女對錶，品牌為彰顯他對音樂的執著，特別為聯名錶製作專屬黑色鋼琴漆木質透明蓋禮盒包裝。

▲▼ DW 。（圖／公關照）

 

▲DW與張藝興聯名款「拾光」腕錶32mm，9,990元。

張藝興正面的形象不僅代言DW，他與保養品牌BIOTHERM（碧兒泉）也合作無間，近期更拿下丹麥精品視聽品牌Bang & Olufsen代言，由他詮釋最新的無線降噪耳機。

▲▼ 張藝興 。（圖／翻攝B&O微博）

▲張藝興是丹麥精品視聽品牌Bang & Olufsen代言人。（圖／翻攝Bang & Olufsen微博）

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關鍵字：

張藝興, DW, Daniel Wellington

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