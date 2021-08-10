那些傷害過你的人，不必感謝！在痛苦中尋求重生只能「自我救贖」

文／女子學

▲那些傷害過你的人，不必感謝（圖／Pinterest，下同）

有一句話叫做「感謝那些傷害你的人，使你變得更強大。」我不是很喜歡這樣的說法。

身為一個患有憂鬱症和焦慮症的感情作家，這一路上走來，那些傷痕，都是我跌跌撞撞、努力讓自己勉強活過來的成果。

那些傷害我的人，造成的就只有傷害而已，而從中學習到什麼，或努力獲得些什麼，都是我費盡了生命，在泥濘裡掙扎之後，好不容易得來的成果。

沒有傷痕的印記，或許能更圓滿

要是我真的沒有經歷那些痛苦，也許不會有今天的這些成長；但如果沒有經歷那些痛苦，也許我可以用更快樂、更自在的方式生活下去，不必淬鍊出具有影響力的文字也無妨，只要能夠平淡自在地過完一生，那就是很圓滿的結局了。

世界上有很多不平凡的人，都是努力走過傷害而來的。譬如張愛玲，她一生中的作品，不乏描述她早年經驗，以及和胡蘭成那一段戀情的小說。要說她過得苦不苦，我想那是很痛苦的。如果可以幸福，也許她會寫些浪漫的愛情故事，而不是那些折騰人的劇情，但就因為她的感情世界，葬送在胡蘭成手裡，所以她才不斷地描述那一段愛情，一直到最後的《小團圓》，依舊是以她和胡蘭成的悲劇作為主軸描繪而成的。

如果可以選擇幸福，我想她會寧可不要寫出像《傾城之戀》那樣悲戚的小說，也要和胡蘭成幸福地走下去；但就是沒辦法，所以才讓她誕生了那一部作品。

走出傷痛，最該感謝的是「自己」

對我們這些讀者而言，或許是有幸看到那部作品；但對她而言，卻是痛苦釀成的一部淒美愛情故事。

況且，並不是每個人都能夠全身而退地走過痛苦的。邱妙津也好、林奕含也罷，她們都寫成了流傳後世的巨作，但她們都自我了斷了，因為那個痛苦實在是太痛了，她們在感情上受的傷痕，痛到難以彌補，一個是台大心理系畢業、到法國就讀心理碩士的作家，另一個則是長期接受心理治療的作家，即便接受心理的幫助這麼久，卻依然無法走出傷痕，最終選擇自殺離開了人世。

因此，我並不覺得，我們應該感謝那些讓我們受傷害的人，因為他們傷害我們之後便離開了，而我們能不能繼續好好地活下去，依憑的是我們自己努力的成果。有些人根本看不到走出傷痛的那天，而那些走出傷痛的人，費的也是好一番功夫才達成的，其中的辛酸，沒有人能夠體會。

所以，如果你曾被傷害，還有幸能夠走出來的話，我覺得應該好好感謝的，是你自己。

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