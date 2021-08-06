《無法抗拒的他》是現實寫照！遇到渣男仍會暈船　明知不該卻難以自拔

▲《無法抗拒的他》講述在感情路上受盡挫折卻仍渴望愛情的女孩遇上渣男的故事。（圖／《無法抗拒的他》劇照，下同）

韓國漫改人氣網路劇《無法抗拒的他》，由《Sweet Home》宋江與《夫婦的世界》韓素希主演。劇集講述在感情路上受盡挫折卻仍渴望愛情的女孩劉娜比，與只享受曖昧卻不願對感情負責的男孩朴宰彥，秉持著不同感情觀的二人，竟相互吸引彼此，共同譜出一段愛恨交織的現代愛情故事。

曾在網飛夯劇《Sweet Home》、《喜歡的話請響鈴》演出的大勢男星宋江，在本劇突破以往角色形象，完美詮釋在情場如魚得水的高顏值渣男，其令人又愛又恨的演出，讓劇迷在觀劇期間，儘管對朴宰彥的行為感到厭惡，卻又不得不在那澄澈動人的眼神中，暈船在這不會有好結局的愛情騙局。

不是每段親密關係，都夠格稱為愛情。

《無法抗拒的他》翻拍自同名韓國網路漫畫，漫畫原名直翻中文為「就算我知道」，說明了娜比在面對這段關係的心態──儘管一切都明白，卻又無法抗拒令人著迷的他。劇中擁有豐富夜生活、總是帶著曖昧對象回家「欣賞蝴蝶」的宰彥，演活了感情路上的渣男，曾深陷在愛情陷阱的人們，想必對娜比的難以抗拒深有同感。

「要是不能談戀愛，彼此就不能變得親近？不能四目相交？不能站得很近？」朴宰彥的說法道出了他的感情觀，秉持「不是每段親密關係，都能稱為愛情」的他，自然不願對每段曖昧負起責任。當速食般的愛情觀普及於現代男女，性愛分離的伴侶關係也逐漸普遍於尋愛男女之間，看似顛覆三觀的情節，早已是現今不少人對愛情定義的新解。

幸福就像一隻蝴蝶，追逐它時總是溜走，但當你悄悄坐下，也許就會停駐在你的肩上。

比起在夜晚尋求刺激，更喜歡徜徉在日光之下的戀愛，劉娜比對於愛情的想像，與朴宰彥的原則背道而馳；在這段不足稱作愛情的關係中，本以為能夠踩住底線的娜比，卻不斷地順著宰彥的步調，拋棄了自己的原則。感情之路再次陷入死胡同的劉娜比，該如何找回自己對愛情的憧憬？面對難以抗拒的誘惑，該是順著感官刺激任其放縱，還是該斷然結束這段感情？隨著娜比的掙扎，彷彿看見了曾在感情中暈船的你我。

《無法抗拒的他》共 10 集的規格，搭配洋溢青春色彩的背景濾鏡，就算有著不少讓人氣得發抖的情節，仍是以其獨特的魅力成為討論焦點。本劇男、女主角高顏值的 CP 演出，作為吸引劇迷的觀戲重點，並結合那甜到難以招架的情節，令人又愛又恨的帥氣渣男，究竟是否會在最後改回正途？還是一路花心到底？究竟會不會走向原作漫畫的結局，粉絲們只能期待八月中旬的結局上映。

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