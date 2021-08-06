fb ig video ETtoday search mobile

東奧「正妹選手」太會穿！哥倫比亞射箭精靈、烏克蘭柔道天使私服美爆

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

東京奧運在疫情重重阻礙下，終於還是熱烈舉行了，在這為期 17 天的賽程中，各國都派出實力最強的參賽者來應戰，不過除了關心賽事以外，關於「眼睛的保養」也是很重要的！今年奧運除了有一群超養眼鮮肉選手外，女選手們也都各個是狠角色，人已經美的不可理喻了，連穿搭品味都沒話說，快點來跟 Dappei 一同瞧瞧吧！

＃哥倫比亞射箭選手 Valentina Acosta Giraldo

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

▲來自哥倫比亞的射箭精靈 Valentina Acosta Giraldo。（圖／IG@vofvadi，下同）

來自哥倫比亞的射箭精靈 Valentina Acosta Giraldo 是個年紀僅 21 歲的超強射箭手，當初踏入射箭的理由也很可愛，居然是因為看了《飢餓遊戲》小說而引發興趣的。甜美的外型配上身上的刺青，打破對於運動員相對樸素的傳統印象。

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

褪去運動員的色彩，私底下的 Valentina 可是個多變的女孩，無論是將頭髮放下，運用特殊材質泡泡袖短襬上衣與牛仔褲的搭配將女性溫柔的特質放大展現，也會以削肩背心配上渲染棉質休閒褲展現個性態度。

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

將今年很流行的背心混搭透膚上衣，復古花樣的透膚上衣卻與充滿現代感的馬甲背心意外適合，肉肉手臂的女孩這套穿搭絕對是你的蜜糖組合，隱惡揚善啊！

＃德國田徑選手 Alica Schmidt

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

▲擁有超模身材的 Alica Schmidt （圖／IG@alicasmd，下同）

年紀輕輕就擁有超模身材的 Alica Schmidt 金髮藍眼的外型根本「人間芭比」，從 Alica 的 IG 上面可以看到她許多認真訓練的照片，甚至還被外媒評價為最性感運動員。

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

Alica 平時喜歡穿短版上衣，將辛苦練成的腹肌秀出來，下半身往往都是配上牛仔褲，簡單不複雜，並將自己身材上的優勢大方展現出來，細長的雙腿以及腰部完美的線條，真是堪稱是每個女生夢寐以求的完美身材！

# 烏克蘭柔道選手 DARIA BILODID

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

▲來自柔道世家的烏克蘭正妹DARIA BILODID （圖／IG@dariabilodid7，下同）

這位來自柔道世家的 DARIA BILODID ，六歲就開始學習柔道，而在這清新脫俗的外表下，可是擁有超強殺敵力，更曾經擁有比賽一年零敗仗的神成績，還有人稱「烏克蘭巨蟒」的超狂稱號。

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

平時休閒的運動穿搭，比剛剛的德國田徑選手 Alica 更加休閒、活潑。一身的丹寧與紅色 logo 上衣的搭配非常抓眼，側邊排扣開衩的巧思為造型加分。一席白色運動套裝穿搭，也將 DARIA 清新的氣質展現無疑。

▲東奧選手穿搭。（圖／dappei提供）

利用亮色與肌膚形成強烈的對比，寶寶藍的成套西裝在 DARIA 顯得身上完全不顯違和，還讓她的膚色、五官都更加立體。搭編非常喜歡 DARIA 帶給人的反差感，穿上西裝的和運動服的她氣質完全截然不同。

Dappei 結語：

真的好喜歡哥倫比亞射箭選手，他酷甜的感覺，實在很反差。從他們的 IG 發現他們真的個個根本都是模特兒等級啊！之後就算不走運動，都有一堆廠商想要簽下他們吧！（笑

文字編輯：Joe

不無聊穿搭術！集結美、日、韓 3 種「背心外搭」風格 LOOK，炎炎夏日也能製造吸睛層次感！

女生夏日「丹寧穿搭術」：除了牛仔褲，吊帶褲、套裝、連身裙也是好選擇，簡單搭配展現獨特魅力！

Dappei

https://dappei.com/

►讓小腹瞬間消失的密技

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 東奧, 奧運, 東京奧運, 正妹, 選手

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

8月全台解封內用　首批「飲品買一送一」來了！　4間連鎖咖啡全優惠

8月全台解封內用　首批「飲品買一送一」來了！　4間連鎖咖啡全優惠

超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復

超會記仇「4生肖」公開！千萬別得罪「屬龍女」　絕對加倍報復

最愛「把分手掛嘴邊」的4大星座！天秤只是想被哄、獅子不想輸 飯後刷牙超管用！網曝「懶人減重7招」，不運動也能瘦 文姿云摘銅「4女神世紀同框」網戀愛了！　場上高馬尾飛舞仙氣爆棚 昆凌樂收58萬生日大禮　露事業線襯新珠寶吸睛 比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜 年紀大不代表成熟！真正成熟的人都有3大特點：情緒控制力好 吃很少卻瘦不下來？想減肥先避開5大隱藏「發胖地雷」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面