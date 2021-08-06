東奧「正妹選手」太會穿！哥倫比亞射箭精靈、烏克蘭柔道天使私服美爆

文／Dappei

東京奧運在疫情重重阻礙下，終於還是熱烈舉行了，在這為期 17 天的賽程中，各國都派出實力最強的參賽者來應戰，不過除了關心賽事以外，關於「眼睛的保養」也是很重要的！今年奧運除了有一群超養眼鮮肉選手外，女選手們也都各個是狠角色，人已經美的不可理喻了，連穿搭品味都沒話說，快點來跟 Dappei 一同瞧瞧吧！

＃哥倫比亞射箭選手 Valentina Acosta Giraldo

▲來自哥倫比亞的射箭精靈 Valentina Acosta Giraldo。（圖／IG@vofvadi，下同）

來自哥倫比亞的射箭精靈 Valentina Acosta Giraldo 是個年紀僅 21 歲的超強射箭手，當初踏入射箭的理由也很可愛，居然是因為看了《飢餓遊戲》小說而引發興趣的。甜美的外型配上身上的刺青，打破對於運動員相對樸素的傳統印象。

褪去運動員的色彩，私底下的 Valentina 可是個多變的女孩，無論是將頭髮放下，運用特殊材質泡泡袖短襬上衣與牛仔褲的搭配將女性溫柔的特質放大展現，也會以削肩背心配上渲染棉質休閒褲展現個性態度。

將今年很流行的背心混搭透膚上衣，復古花樣的透膚上衣卻與充滿現代感的馬甲背心意外適合，肉肉手臂的女孩這套穿搭絕對是你的蜜糖組合，隱惡揚善啊！

＃德國田徑選手 Alica Schmidt

▲擁有超模身材的 Alica Schmidt （圖／IG@alicasmd，下同）



年紀輕輕就擁有超模身材的 Alica Schmidt 金髮藍眼的外型根本「人間芭比」，從 Alica 的 IG 上面可以看到她許多認真訓練的照片，甚至還被外媒評價為最性感運動員。

Alica 平時喜歡穿短版上衣，將辛苦練成的腹肌秀出來，下半身往往都是配上牛仔褲，簡單不複雜，並將自己身材上的優勢大方展現出來，細長的雙腿以及腰部完美的線條，真是堪稱是每個女生夢寐以求的完美身材！

# 烏克蘭柔道選手 DARIA BILODID

▲來自柔道世家的烏克蘭正妹DARIA BILODID （圖／IG@dariabilodid7，下同）

這位來自柔道世家的 DARIA BILODID ，六歲就開始學習柔道，而在這清新脫俗的外表下，可是擁有超強殺敵力，更曾經擁有比賽一年零敗仗的神成績，還有人稱「烏克蘭巨蟒」的超狂稱號。

平時休閒的運動穿搭，比剛剛的德國田徑選手 Alica 更加休閒、活潑。一身的丹寧與紅色 logo 上衣的搭配非常抓眼，側邊排扣開衩的巧思為造型加分。一席白色運動套裝穿搭，也將 DARIA 清新的氣質展現無疑。

利用亮色與肌膚形成強烈的對比，寶寶藍的成套西裝在 DARIA 顯得身上完全不顯違和，還讓她的膚色、五官都更加立體。搭編非常喜歡 DARIA 帶給人的反差感，穿上西裝的和運動服的她氣質完全截然不同。

Dappei 結語：

真的好喜歡哥倫比亞射箭選手，他酷甜的感覺，實在很反差。從他們的 IG 發現他們真的個個根本都是模特兒等級啊！之後就算不走運動，都有一堆廠商想要簽下他們吧！（笑

文字編輯：Joe

不無聊穿搭術！集結美、日、韓 3 種「背心外搭」風格 LOOK，炎炎夏日也能製造吸睛層次感！



女生夏日「丹寧穿搭術」：除了牛仔褲，吊帶褲、套裝、連身裙也是好選擇，簡單搭配展現獨特魅力！



Dappei

https://dappei.com/