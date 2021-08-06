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半數人都做過！5個「常見減肥錯誤」，減重不成反傷身

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▲▼5個常犯減肥錯誤，減重不成反傷身 。（圖／翻攝自IG）

▲適量攝取好的碳水化合物，有助於瘦身。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯 / Lily

很多人以為節食會瘦，甚至以為用水果代替一餐更能有效減重，但往往努力下來總是一場空，以下常見的5個減重錯誤千萬別犯，小心瘦身失敗還傷身！

▲▼5個常犯減肥錯誤，減重不成反傷身。（圖／記者曾怡嘉攝）

#不吃早餐會變瘦

早餐是最重要的一餐，需要滿足一天能量的需求，不少人不吃早餐以為會瘦，殊不知反而讓中午更餓吃越多，完全是反效果。

#追求體重變輕

不少人瘦身只追求體重機數字，卻忽略體重其實包含了肌肉、脂肪、骨骼和體內水分，有時候激烈的節食或許能使體重變輕，事實上流失的是體內的水分，體重馬上就反彈回來。

▲▼5個常犯減肥錯誤，減重不成反傷身。（圖／記者曾怡嘉攝）

#情緒低落會瘦

有人認為心情不好，吃得少自然就會瘦，根據研究顯示，人在積極情緒下，肌肉更放鬆，運動力會更好，積極情緒會讓人自律，更適合執行減脂計畫，而負面情緒會導致人體激素環境破壞，肌肉能力下降，反而不利於減脂。

#只吃水果瘦身

水果中含有大量的鉀，若是攝取過量，可能導致體內水分流失，造成體重急速下降的假象，拿水果代替正餐是變相的節食，這樣不僅無法提供給身體均衡營養，部分水果內含有高糖分，反而不利瘦身。

▲▼5個常犯減肥錯誤，減重不成反傷身。（圖／記者曾怡嘉攝）

#不吃碳水化合物

很多人減肥會從戒碳水化合物下手，其實碳水化合物對身體運作相當重要，若是盲目降低攝取會讓人記憶力減退、脾氣暴躁、更容易造成落髮問題。

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關鍵字：

減肥誤區, 錯誤瘦身

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