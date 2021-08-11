韓妞的「裙裝搭配術」！輕鬆修飾大腿肉　變身文藝少女、酷甜小辣椒

文／Dappei

「裙裝」是酪梨女孩的福音，除了可以將大腿根部的肉肉修飾掉以外， 還可以將少女的氣息自然帶出，而無論是連身裙、短裙、A 字裙 ⋯⋯ 搭配可說是千變萬化，現在就讓我們來向韓國空靈少女 은아 ，學習她的超多變的裙裝穿搭術吧！

＃清新文藝少女

加入日系多層次元素， 은아 喜歡以一件式洋裝搭配褲子的搭配現身，為了不讓造型過於厚重、暗沈，上身的 one - piece 大多都選以明亮的顏色，無論是薄荷綠的渲染還是以小花作點綴的檸檬黃洋裝，最後配上淺色系丹寧褲呈現乾淨、清爽印象。

襯衫長洋裝與牛仔褲的搭配文青感炸裂，無論是配上小皮鞋或板鞋都十分相襯，襯衫可以不要全扣自製偽開衩，下身如果要再搭配褲子的話，建議長度盡量落在小腿肚下方一些，這樣的比例會是最好，不會顯得矮！

氣質文藝少女絕對需要一頂充滿法式風情的貝雷帽，再配上帆布袋為整個造型加分，也可以選擇水兵帽、老帽、小偷帽，只要與自己頭型的帽子相符即可！A 字的皺摺裙裝不過貼腿，將身型完美隱藏。

＃優雅氣質小女人

充滿度假風情的圖騰洋裝配上編織的小外套，除了修飾肉肉的下半身外，外套的搭配也能顯瘦，讓手臂的線條若隱若現、不明顯，自然就能瞬間小一個 size 了！如果想當個優雅溫柔小姊姊的話，奶茶色的排釦洋裝一定要入手一件，不管任何人穿上都會莫名瞬間讓殺傷力降成零，絕對讓男生都怦然心動。

另外也可以嘗試雙裙混穿，用裙擺堆疊的效果也是非常好，會讓人有精心打扮的錯覺。顏色也不侷限要同色系去混搭，可以大膽嘗試撞色風格讓穿搭更加吸睛！

＃酷甜風小辣椒

以為裙子永遠都只跟可愛溫柔畫上等號嗎？那你就錯了！短裙也可以是帥女孩的最佳選擇，可以選版型較為俐落的穿起來比較幹練，也可來點套裝，針織的外套與下身的裙裝去做相呼應搭配。

最後可以挑選一些同為深色系的上身去搭配短裙，透過針織單品去搭配，在之後微涼的天氣也會是不錯的選擇。短裙在鞋子搭配方面，除了馬汀鞋、運動鞋、帆布鞋外，配上一雙及膝的靴子，便能輕鬆將小腿肌修飾又可以延伸腿部線條，絕對可以成為你下次搭配時的另一種選擇！

Dappei 結語：

雖然說 은아 是韓國人，但卻有時候的打扮得很日系，他其實運用蠻多的層次穿搭，而且幾乎是將裙裝穿到無懈可擊，也夾雜一些日系愛用元素，喜歡日系的搭黨們其實也可以追蹤起來！

文字編輯：Joe / 圖片來源：IG＠j____euna

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