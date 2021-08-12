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夏日3種丹寧風穿搭提案！不只牛仔褲　吊帶褲、連身裙更是好選擇

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▲丹寧穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

「丹寧」絕對是每個人衣櫃都會有的面料，不管是外套、褲款或是裙裝，但除了最基本的牛仔褲以及牛仔裙，丹寧還能做出其他的搭配嗎？本篇就要來介紹除了牛仔褲以外的 3 種丹寧裝束，基本的面料卻是超凡的穿搭！

# 丹寧吊帶褲

吊帶褲就屬夏天最適合了！滿滿的夏日氛圍感，內搭一件簡單的白 T，輕鬆打造休閒穿搭！切記吊帶褲的吊帶可以放鬆一點，讓整體褲腳稍稍落地，再捲起褲管，讓一件式的服裝也能充滿細節，再配上帽子或是背包的點綴，看似休閒但其實處處都充滿巧思。

▲丹寧穿搭。（圖／dappei提供）

# 丹寧連身裙

裙裝除了短裙你還有這個選擇！丹寧連身短裙率性又不失女人味，小腹還是臀部那些令女孩們擔心的問題通通可以遮起來，配上一雙牛仔靴或是長筒靴，絕對是上街回頭率百分百的完美造型！領口的扣子也不需完全扣起，敞開幾顆扣子打造慵懶感，折起袖口打造細節，一身自然不做作的裝束誕生。

▲丹寧穿搭。（圖／dappei提供）

# 丹寧套裝

近幾年成套套裝開始流行，無論是歐美派的休閒套裝還是韓系的正裝套裝，但其實丹寧套裝也是一個好選擇！不過於休閒但也不會像正裝套裝一樣正式，硬挺的版型為整體造型注入精神，上身的外套可以選用短版外套來做搭配，便能拉長腿部的比例，而下半身的丹寧褲款則可以選用稍微落地，但褲腳為開岔設計的款式，不只延伸腿部的長度，也不會讓人覺得整身丹寧會過於厚重的感覺。

▲丹寧穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

誰也和搭編一樣熱愛用丹寧來搭配服裝呢？這 3 種穿搭新選擇搭黨們絕對不能錯過！

文字編輯：chloe / 圖片來源：leve.official

日韓熱搜的吊帶褲款這樣搭！掌握這幾個搭配技巧顯高又顯時髦！

抓住夏天的尾巴！掌握 4 款風格迥異的「連身裙」款式，你也能輕鬆成為百變女王！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 丹寧, 牛仔, 吊帶褲

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