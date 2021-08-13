《那一天》黃雋智私服穿搭好感滿分！素白T到牛津襯衫　簡單也這麼好看

文／Dappei

以 BL 網路劇 History 3《那一天》中的于希顧一角嶄露頭角的演員「黃雋智」，憑藉著出眾的外型與優異的演技迅速累積廣大粉絲，纖瘦的身形與深邃的五官輪廓也讓他成為眾多品牌的形象模特，除了出眾的外表，小智對於穿衣服也有一套自己的個人美學，工作時的穿搭質感滿滿外，其私服穿搭同樣十分亮眼，今回，就讓 Dappei 帶你看看「寶藏男孩」黃雋智 的私服穿搭風格，一起看看小智平常都怎麼搭配吧！

▎白色系單品

「白色系」可說是黃雋智十分喜愛的搭配元素之一，從簡約的白色素 T 到花俏的襯衫類單品，都頻繁出現在小智的 Instagram，用簡單的單品營造簡約日系休閒感可說是小智的拿手好戲，也是十分好上手的穿搭技巧。而白色也是炎炎夏日中用來營造清新感的重要元素，白色之於其他色彩在視覺上會給人輕飄飄的空氣感，是夏天搭配的好幫手。

▎牛津襯衫

日系感滿滿的「牛津襯衫」也是黃雋智日常穿搭十分愛用的單品之一，出鏡率極高，無論是西裝褲，格紋短褲、卡其褲都能見到小智以牛津襯衫來做搭配，撇開白色單品的清新大男孩形象，展現小智文青質感男的一面。牛津襯衫也是四季都十分好搭配的單品，透過版型與剪裁的不同也能呈現不同風格，可說是男生衣櫃中必備的單品之一。

▎古著

年僅 25 歲的小智心裡其實住著老靈魂，喜歡 90 年代的音樂與電影，也喜歡用底片機紀錄生活，在穿著上也可以見到許多古著單品，無論是亮色的古著襯衫、運動夾克，或是經典的風衣外套、法國工裝，都能在 Instagram 上看到小智頻繁著用，也利用古著單品帶來多套質感滿滿的日常穿搭，值得同樣熱愛古著風格的穿搭玩家學習。

Dappei 結語

若要用幾個形容詞黃雋智的穿搭，那應該是「日系」與「簡約」，日系是因為小智的穿搭輪廓都以鬆身的剪裁為主，不會過度合身也不會太寬鬆，簡約則是因為其不會有過度浮誇或兇狠的單品出現，都以簡單的單品來作配搭，卻又能呈現質感滿滿的穿搭，因此，喜愛「日系簡約」風格的你，絕對不能錯過小智的穿搭，期待小智繼續分享更多質感穿搭，也期待能盡快帶著新作品與粉絲見面。

文字編輯：Hans / 圖片來源：黃雋智個人 Instagram（@chinchih_huang）

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