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塗再美唇膏也沒用！6個「毀唇習慣」，讓雙唇性感不起來

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▲▼6個「毀唇習慣」，讓雙唇性感不起來 。（圖／翻攝自IG）

▲錯誤的生活習慣讓雙唇變得不美麗。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

編輯 / Amber

總羨慕別人性感雙唇，塗上漂亮唇膏看起來更加分，為什麼雙唇總是乾燥脫皮又暗沉，以下6個毀唇壞習慣，你也中了嗎？

#經常舔嘴唇

有時候覺得嘴唇乾，總會無意識的舔一下嘴唇，這樣不僅不會保濕，只會讓唇部變得更乾燥，更可能引發唇炎，不可不慎！

#大力摩擦雙唇

雙唇肌膚和一般皮膚比起，相對脆弱，大力摩擦會削弱唇部自然的保水力和保護力，使嘴唇變得更容易乾燥脫皮。

#雙唇沒有防曬

肌膚需要防曬隔離，雙唇當然也是，盡量避免在艷陽下直射，佩戴口罩也能幫助遮擋紫外線侵襲，養成塗抹含有防曬係數護唇膏的習慣，給雙唇多一點呵護。

#喜歡撕死皮

雙唇上的死皮令人困擾，但若是動手撕去會損傷嘴唇表面的新皮，建議以化妝棉濕敷，或是薄塗一層護唇膏之後，用沾水的棉花棒將軟化死皮滾一滾，讓它自然脫落。

#頻繁去角質

當覺得雙唇乾荒粗糙時，不少人直覺就是要去角質，但是對保養雙唇來說，保護角質比去角質來得重要，建議塗抹凡士林加強保濕，讓死皮自然脫落來得好。

#沒有卸唇妝

許多女生誤以為唇膏掉色就不需要卸妝，卻不知道一些色素仍卡在唇紋中，沒有徹底清除會使唇色越來越暗沉，要記得只要有塗抹唇膏，就一定要做足卸妝步驟才是。

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關鍵字：

毀唇, 壞習慣, 錯誤保養

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