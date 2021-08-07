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176公分李多熙「真實腿長」太驚人！「凹成V字」才能塞進鏡頭裡

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▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲「長腿姐姐」李多熙又有新的驚人美腿照。（圖／翻攝自IG@dahee0315，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓女星李多熙素有「長腿姐姐」的稱號，身高高達176公分，擁有名模般的身材，也因此成為時尚圈的寵兒，近日李多熙穿著BURBERRY經典TB印花套裝擺拍穿搭美照，以冷艷風格詮釋這套中空造型，只見她將腿往一側伸出，驚人比例立刻現形，若是另一腿也伸出，那麼鏡頭肯定得拉遠才塞得下，不過下秒她換將整個身體「凹成V字」Pose，這才讓兩腿都得以伸展。

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙穿著BURBERRY夏季TB花押新裝。

李多熙的身高一直都是粉絲們討論的話題，其實她原先官方登錄為174公分，但是後來經過與其他藝人的合照比對，發現似乎有不少誤差，後來官方更改為176公分，但是許多網友都認為，光看李多熙的腿就覺得她有一百八！

擁有不輸超模身材的李多熙，想當然成為各路品牌的寵兒，她尤其與BURBERRY關係良好，經常穿著品牌服裝出席活動、帶貨手袋，這次李多熙穿上BURBERRY夏季TB花押系列新裝，襯衫罩衫、貼身褲裝都以滿版花紋呈現，李多熙僅以半截式小可愛作為內搭，展現冷豔風的「中空裝」造型。

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙。（圖／翻攝自IG）

▲李多熙的「真實腿長」驚人，「凹成V字」的Pose也非常性感。

同時，李多熙也不忘展現傲人長腿，連高跟鞋的修飾都不需要，赤腳伸出腿，驚人的逆天比例就現形，想在近距離拍攝中容納李多熙的雙腿絕非易事，最後她還改為將雙腿往上伸，把身體折成「V字」，這才讓兩條腿都能得到伸展，也能看出她的柔軟度非常好，畫面效果很性感。

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關鍵字：

李多熙, 長腿, Burberry

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