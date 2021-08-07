Jo Malone變身英倫花店！絕美「情人節香氛花盒」為你傳情意

▲消費滿額即可預定免費情人節花盒包裝。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

降級後迎來的七夕情人節，你準備好了嗎？隨著日子步步逼近，為你的他製造浪漫驚喜吧！不少品牌都推出情人節限定包裝禮盒，為你傳遞濃濃情意。

為了迎接七夕情人節即將到來，Jo Malone特別打造充滿摩登韻味的英倫花店，七夕前將現身全台七家指定櫃店，邀大家一起感受這個充滿愛的節日。同時特別推出限量情人節香氛愛情花盒，讓你用香氛和鮮花一起表達滿滿的情意。



即日起至8/12活動期間，於全台所有專櫃購買任一款100ml香水加任一件商品，就能免費預訂限量情人節香氛愛情花盒包裝服務 (數量有限，售完為止，花盒領取時間：8/12-14)。

8月6日~14日期間，摩登英式花店將現身於：台北101旗艦店、台北SOGO復興館、台北新光三越信義A8店、新竹SOGO Big City、台中新光三越、台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋。





▲GODIVA 夏之戀心型巧克力禮盒11顆裝，1,580元。

除了香水和鮮花，巧克力更是不可或缺的甜蜜贈禮，GODIVA 以歐式下午茶為靈感來源，推出七夕限定午茶口味巧克力，結合歐式浪漫情愫，完美重現初見時的眷戀悸動，2021夏之戀禮盒更以鮮豔粉嫩包裝、簡約筆觸勾勒出比翼連枝的美好意象，為久違的約會創造最貼心浪漫的驚喜。

▲GODIVA 夏之戀心型巧克力禮盒5顆裝，1,050元。

8/14前，​於GODIVA門市購買七夕夏之戀禮盒，任兩件享75折優惠， 單筆消費折扣後滿1,500元，再贈巧克力禮盒3顆裝。