燃燒奧運魂！大創推「居家運動遊戲組」　射箭、射擊跟朋友PK超好玩

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隨著東京奧運進入尾聲，回顧選手們在場上卓越的表現，依然讓人熱血沸騰！許多民眾也因此重拾喜歡的運動，開始購買球具、找朋友打球，近期韓國大創便推出了許多居家運動遊戲組合，讓大家在家也能玩射箭、挑戰射擊、打乒乓球⋯⋯甚至還能打高爾夫球，體驗當選手的快感！加上可愛的外型，瞬間引起討論。

看運動比賽真的是令人非常感動的事，相信許多人在這段期間跟著選手們一起緊張、一起開心，也都有不少感觸，更有些觀眾被燃燒起「奧運魂」，開始運動了起來，不過現在疫情期間還不能完全放鬆警戒，到公共場所運動還是讓人擔心，那麼不如就在家裡運動吧！

▲韓國大創推出各類型居家運動遊戲組合。（圖／翻攝自官網，以下同）



近期韓國大創就為此推出了「居家運動遊戲組」，種類超豐富，包括射箭、長槍組合，採用的是輕量的玩具，但是外型上很仿真，射箭與射擊遊戲皆是搭配安全的塑料吸盤箭，以及圓形分數標靶，操作起來相當有模有樣。

▲弓箭遊戲組合。



▲飛鏢槍遊戲組合。



另外還有桌球拍組合，看起來與一般體育用具無異，但它其實是Q版的縮小版！連網子都有附送，只要簡單的吸附在家中任何桌面上，就可以和朋友開打了；以及迷你高爾夫球組，包括高爾夫球桿、洞杯、旗幟跟高爾夫球都有，依照家中的格局，想把洞設在什麼位置、要如何挑戰都沒有限制。每一項遊戲都很精緻、高CP值，且非常安全，不管是小朋友、大人都蠢蠢欲動。

▲迷你玩具桌球組合。



▲迷你高爾夫球。



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