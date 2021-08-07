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貝嫂放閃穿「老公很愛的造型」　網毒舌：以為安娜貝爾

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▲Victoria Beckham 。（圖／翻攝自IG）

▲貝嫂維多利亞貝克漢愛情事業都得意 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同名服裝品牌經營得有聲有色，自己就是活招牌代言人，時常穿著自家服飾出鏡。最近她在IG上PO出穿著品牌秋冬系列白色洋裝的畫面，並提到連老公貝克漢都很喜愛這套穿搭，不料網友不領情，毒舌形容造型神似「安娜貝爾」。

▲Victoria Beckham 。（圖／CFP）

▲Victoria Beckham品牌大秀，全家人時常到場力挺維多利亞。（圖／CFP）

大衛貝克漢（David Beckham）以及貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）20多年婚姻一直是外界矚目焦點，而貝嫂2008年創立同名服飾品牌Victoria Beckham（VB），擔任服裝設計師至今都有聲有色，時常在公開場合看到貝嫂穿著自家品牌的身影，無疑是最佳代言人。

▲Victoria Beckham 。（圖／CFP）

▲Victoria Beckham穿著個人品牌服飾現身街頭 。（圖／CFP）

日前維多利亞貝克漢在IG秀出穿搭照，她身穿VB 2021秋冬系列中的白色套裝，上衣運用荷葉邊造型的領口創造豐盈感，肩上還有著鮮艷的紅色領結，下身則搭配白色系裙裝，以皺褶注入其中，並帶有硬件裝飾品點綴於腰間，達到柔中帶剛的衝突美感。

維多利亞還在貼文中提到，這是自己最愛的紐約造型之一，不忘放閃說老公貝克漢也很喜歡這套穿搭。不料網友卻不領情，直接在留言中寫下：「誰會穿這套」、「好像安娜貝爾」、「不太懂這套」。

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關鍵字：

貝嫂, 維多利亞貝克漢, Victoria Beckham, 貝克漢

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