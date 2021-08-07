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「父親節禮物清單」這篇就夠！DIOR把皮革變燈芯絨　LV、愛馬仕選擇超多

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▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲萬寶龍有不少配件適合父親。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

馬上就是父親節了，雖然降級還是不敢卯起來逛街，該怎麼買禮物？先看好目標，下手就能快狠準，也省了瞎逛耗掉的時間。送老爸的禮物，或是「幫小孩」買給他爸的禮物，實用是準則之一，因此包包、鞋款、小皮件等，都是不錯選擇。看看下面的清單找靈感，讓親愛的爸爸有滿滿驚喜。

每天都能用的包包

女生換不同的包包搭配衣服與心情是日常，對男士們來說，每天帶同一個包出門沒什麼問題，因此質感好、設計大方很重要。公事包是不敗的首選，一周5天都需要，HERMES（愛馬仕）Plume Strap系列包款低調中展現出眾品味，MONTBLANC（萬寶龍）、Salvatore Ferragamo以帆布增添輕盈，如果喜歡搶眼設計，LV鏡面款一定能打入心坎裡。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕Plume Strap系列包款，Evergrain小牛皮材質，374,700元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲愛馬仕全新的Wooly Wooly帆布與Evergrain小牛皮材質拼接手提包，282,100元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲萬寶龍超薄款文件包（左）33,700元，Ferragamo尼龍公事包（右）53,900元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲LV鏡面提包148,000元（上圖）、Steamer信差袋92,000元、Monogram公事包包87,000元。

托特包、信差包也很適合送給爸爸，DIOR WWDIOR系列是創意總監Kim Jones從日本的上班穿著得來靈感而打造，小牛皮運用光滑處理，並結合仿燈芯絨紋理，或是黑色的Dior Oblique斜紋緹花，都細膩又有特色。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲DIOR WWDIOR系列，小牛皮處理成仿燈芯絨紋理，很有特色。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲DIOR WWDIOR Oblique黑色緹花郵差包，72,000元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲berluti Luti 38提包（左）144,000元、DIOR WWDIOR黑色燈心絨紋皮革托特包（右）100,000元。

隨身攜帶的小皮件

小皮件稱得上是禮物界的長青樹，對買的人來說，容易入手，對收到的人來說，實用度滿分。黑色或咖啡色短夾最不出錯，Salvatore Ferragamo以經典Gancino標誌妝點，十分內斂，想加入一點變化，BVLGARI（寶格麗）短夾內部用了白色，成為很有意思的對比。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕Volupto小牛皮材質皮夾，短夾64,000元、長夾85,100元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲Ferragamo小牛皮短夾（左）13,900元、寶格麗小牛皮短夾約17,600元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲LV x NBA系列短夾，34,400元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲berluti松青色短夾，23,100元。

零錢卡片夾是近日大勢款，輕薄又能裝，令人一用上癮。此外，與人初見面需要交換名片，掏出的名片夾的瞬間，默默說明了很多事，因此幫爸爸準備一個適合的名片夾，也是很不錯的想法。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲LV卡片零錢包（左）22,100元、DIOR World Tour黑雷射雕紋小牛皮卡夾13,000元。

一雙舒服好搭的鞋

開車鞋、樂福鞋是男士鞋櫃不能少的款式，DIOR的CD搭扣樂福鞋，很有雅痞風采，愛馬仕的小牛皮樂福鞋，裝飾了一層膠底添入輕鬆氣氛，LV則運用老花搭配黑色皮革，搶眼又經典。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲DIOR黑色小牛皮CD 搭扣樂福鞋33,000元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲愛馬仕小牛皮樂福鞋。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲LV Monogram皮鞋。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo小牛皮開車鞋（上）23,900元、麂皮開車鞋（下）24,900元。

有個性的各種飾品

戴上手環，帥度立刻提升，BVLGARI以黑色小牛皮編織，加上金屬更有陽剛氣息，DIOR金屬手鍊中央的DIOR字樣鑲嵌了水晶，讓爸爸隨時都能很閃。小小的袖扣，能流露優雅姿態，也為襯衫加上趣味與亮點。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲DIOR水晶鑲嵌銀色金屬手鍊，24,000元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲寶格麗編織小牛皮銀手環，約20,200元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）
▲施華洛世奇圓形浮雕手鍊，5,490元。

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲寶格麗玫瑰金縞瑪瑙袖扣，約88,700元

▲父親節禮物清單。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo銀色袖扣，10,500元

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父親節, 禮物清單, DIOR, LV, HERMES, 愛馬仕, Ferragamo, 萬寶龍, MONTBLANC, BVLGARI, 寶格麗

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