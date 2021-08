肯德基斜槓開「快閃旅店」根本天堂！　客房服務是免費炸雞吃到爽

▲KFC在倫敦開設快閃旅館 。(圖/翻攝自KFC推特)

編輯/Ann

不少吃貨一定都夢想能住在速食店內,有隨傳隨到的炸雞,現在夢想實現了。肯德基近期在倫敦開設一間「炸雞快閃旅店」,以肯德基創始人哈蘭桑德斯(Colonel Harland David Sanders)上校為靈感,從裡到外都洋溢濃厚的肯德基主題,當然炸雞也是,只要按鈕,客房服務便會送上熱騰騰的免費炸雞。

▲一鍵按下就有熱騰騰的肯德基炸雞送來。(圖/翻攝自KFC推特)

肯德基將在倫敦開設「炸雞快閃旅店」,從進門開始就充滿品牌的標誌元素,包括創始人哈蘭桑德斯上校的頭像,還有各種紅白搭配的裝飾,以紅磚設計為旅店注入活潑氛圍。雖然房間不大,但每間都配有私人影廳設備,並提供復古的遊戲機台,可以在房內盡情享受。

The ultimate KFC apartment. Yes, you can stay there. And yes, it has a ‘Press to order KFC’ button



Bookings for the House of Harland are available from 11am on 11 August through @hotelsdotcomuk pic.twitter.com/cAzZxlXrYJ