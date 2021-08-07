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肯德基斜槓開「快閃旅店」根本天堂！　客房服務是免費炸雞吃到爽

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▲KFC 。（圖／翻攝自KFC推特）

▲KFC在倫敦開設快閃旅館 。（圖／翻攝自KFC推特）

編輯／Ann

不少吃貨一定都夢想能住在速食店內，有隨傳隨到的炸雞，現在夢想實現了。肯德基近期在倫敦開設一間「炸雞快閃旅店」，以肯德基創始人哈蘭桑德斯（Colonel Harland David Sanders）上校為靈感，從裡到外都洋溢濃厚的肯德基主題，當然炸雞也是，只要按鈕，客房服務便會送上熱騰騰的免費炸雞。

▲KFC 。（圖／翻攝自KFC推特）

▲一鍵按下就有熱騰騰的肯德基炸雞送來。（圖／翻攝自KFC推特）

肯德基將在倫敦開設「炸雞快閃旅店」，從進門開始就充滿品牌的標誌元素，包括創始人哈蘭桑德斯上校的頭像，還有各種紅白搭配的裝飾，以紅磚設計為旅店注入活潑氛圍。雖然房間不大，但每間都配有私人影廳設備，並提供復古的遊戲機台，可以在房內盡情享受。

當然，都住在肯德基旅店了炸雞怎麼能少？房內設置了專屬的「客房服務按鈕」，紅色造型的裝置寫下了「Press For Chicken按下獲得炸雞」的字樣。當房客按下後，就會有人送來金黃酥脆的免費肯德基炸雞，但為防止浪費食物，炸雞還是有設定139 美元（約台幣3865元）的上限，不過也已經很高了，絕對能讓民眾吃到很飽。

而炸雞快閃旅店預計在8月11日就可預訂，並僅從8 月 18 日營業至 29 日，為期11個晚上，相關收益也將捐助給品牌基金會。

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關鍵字：

肯德基, KFC, 炸雞, 倫敦, 住宿, 旅館

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