朴敘俊又曬新鞋！「年度鞋王」搶先上腳帥翻　不愧是鞋頭一哥

記者王則絲／台北報導

韓男星朴敘俊昨日於IG上釋出穿搭新照，只見演藝圈的鞋頭一哥又來曬鞋了！七月底才開賣沒多久、全球搶翻天的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1 High」三方聯名鞋款，被潮流界稱為「年度鞋王」，一向走在最前端的朴敘俊，再次以最快速度穿上腳，搭配一身休閒服裝簡直帥翻！

▲朴敘俊私下是個不折不扣的潮男。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



朴敘俊在韓劇中經常扮演西裝筆挺的角色，迷倒一眾粉絲，不過其實私下的他特別喜歡街頭潮流的穿搭路線，尤其是話題潮鞋，他一雙都不會錯過。

▲朴敘俊曬出腳上新鞋「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1 High」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



昨日朴敘俊於IG上Po出一張私服穿搭照，他展現一貫的休閒風格，以寬鬆的長版T恤搭配牛仔短褲，而這張照片的亮點絕對是在他的鞋子！朴敘俊這回曬的新鞋為不久前發售的「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1 High」三方聯名鞋款，集結了Travis Scott 與藤原浩的名氣，加上經典Air Jordan 1 High鞋型，採用「Military Blue」配色打造，還未上市前就備受關注，被網友們稱作「年度鞋王」。

▲「Travis Scott X fragment X Air Jordan 1 High」三方聯名鞋款。（圖／翻攝自官方）



將「年度鞋王」搶先穿上的朴敘俊，果然不愧是演藝圈中的鞋頭一哥，從照片裡還能看見他似乎露出了得意的笑容，網友們當然也有發現他的用心，紛紛大讚：「傳奇鞋」、「太帥了！」

▲朴敘俊上回也搶先曬出夯鞋「sacai X Nike Blazer Low」鞋款。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



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