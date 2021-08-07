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歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

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編輯／JJ

女星歐陽娜娜近日頻繁搭機移動，日常機場穿搭便成為粉絲們津津樂道的話題，繼上回與楊冪尷尬撞衫、遭到吐槽後，日前又被捕捉到一套被網友評為「災難」的機場穿搭，歐陽娜娜穿著長版襯衫搭配牛仔寬褲，看似平凡的休閒裝扮卻讓她變成了「五五身」比例，即使身上背著愛馬仕手袋也挽救不了這回失敗的造型。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜平時喜歡穿Drew House的服裝。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

歐陽娜娜甜美的外型吸粉無數，不過她私下其實特別喜歡街頭酷妹的風格，私服大多都以寬鬆的潮服為主，其中，她最常穿的品牌之一，正是她熱愛的偶像小賈斯汀（Justin Bieber）所主理的潮牌Drew House，所以歐陽娜娜經常穿著Drew House招牌的笑臉服裝亮相。

▲歐陽娜娜機場穿搭。（圖／CFP）

▲歐陽娜娜一身輕便裝扮現身北京機場。（圖／CFP）

近日現身北京機場，歐陽娜娜再次選穿了Drew House的單品，以Oversized寬版燈芯絨襯衫，搭配Levi’s先前與NIGO聯名推出的牛仔寬褲，全是潮人的夢幻單品，只不過這樣上寬下寬的造型，完全無法看出身形曲線，更因為長版的上衣讓比例失調，使得歐陽娜娜看起來就像是「五五身」。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜身上背的包款來自愛馬仕。（圖／翻攝自微博）

許多網友都評論：「他真的不適合Oversize風，看起來臃腫」、「太過休閒顯得有些災難」、「褲子沒搭好。」即使身上背的是愛馬仕印花手袋，也帶不回女星該有的氣場，這回機場穿搭被些許網友認定為失敗收場。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 機場穿搭

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