太妍、娜璉「性感印花風」超撩男！　韓星愛牌Blumarine女孩必入手

▲義大利品牌Blumarine成為韓星愛牌 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

碎花洋裝一直都是不敗的經典單品，深受韓星喜愛的義大利品牌Blumarine，擅長以各種色系的碎花單品彰顯柔美風格，不論是少女時代成員太妍的玫瑰花卉開襟外套，或是TWICE 成員娜璉演繹的白色蝴蝶短洋裝，簡直是撩男必備神器，女孩們必須入手同款。

▲太妍以春夏系列中的玫瑰花卉開襟外套擺拍 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

受到韓星喜愛的義大利品牌Blumarine，以明亮色系搭配彰顯少女氛圍，像是太妍就以春夏系列中的玫瑰花卉開襟外套擺拍，衣著結合了熱情奔放的紅玫瑰花，加上微露出的豹紋內襯，散發與眾不同的女人味，接著以紅色皮革短裙收尾，配上精緻的紅色妝容，十分嫵媚動人。

▲娜璉穿上白色蝴蝶短洋裝 。（圖／翻攝自IG）

TWICE成員娜璉則是穿上白色蝴蝶短洋裝，位於胸前的蕾絲拼接設計，在不經意間透露性感魅力，並以遍佈其中的蝴蝶印花彰顯夢幻氣息，娜璉更上演「外衣不穿好」的誘人擺拍姿勢，美照電力十足。

▲BLACKPINK成員Jisoo多次穿著Self-Portrait 單品 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

除了Blumarine的洋裝之外，馬來西亞設計師Han Chong的自創品牌Self-Portrait 人氣也很高，品牌擅長以浪漫主義詮釋女性風采，連 BLACKPINK成員Jisoo都早已是死忠粉，多次穿著Self-Portrait 單品出鏡。像是2021早秋系列蕾絲上衣，散發透視性感氣息；或是黑色深Ｖ裙裝展現高級女人味，駕馭起來毫無缺點。