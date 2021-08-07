迪麗熱巴超狂視角露白皙腿根電翻！「霸氣翹腳」POSE太迷人

▲迪麗熱巴最新造型曝光 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴與楊洋主演的《你是我的榮耀》正在熱播中，高顏值組合讓觀眾看得過癮，稍早迪麗熱巴工作室熱騰騰釋出一組全新造型，迪麗熱巴身穿全黑的緊身套裝，展現罕見的帥氣風格，又巧妙秀出纖細的身體曲線，緊接著以流蘇裙順勢讓逆天長腿脫穎而出，超狂視角讓粉絲電暈。

迪麗熱巴深邃五官擄獲眾多粉絲，造型也十分多變，此次迪麗熱巴換上南韓新銳設計師品牌ROKH服飾，運用平口式上衣搭配流蘇裙裝，而上身的緊身剪裁完美包覆纖細體態，幾乎將窈窕S曲線展露無遺。

▲迪麗熱巴換上南韓新銳設計師品牌ROKH服飾 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

順著裙裝向下，層層堆疊的羽毛效果增加豐盈感，藏在裙襬下的是一雙筆直長腿，超高開衩的剪裁讓比例十分逆天。為營造「柔中帶剛」的效果，迪麗熱巴再以幹練的高筒靴收尾，在鏡頭的捕捉之下，更時不時擺出二郎腿的霸氣坐姿，與過往柔美模樣形成反差。

對此上回出席《你是我的榮耀》戲劇見面會，迪麗熱巴以泰國品牌POEM特別訂製款禮服，展現獨特的公主氛圍，尤其是淺層裙裝的襯托下，更像是童話故事中走出一般，造型百變讓粉絲看得很過癮。

▲迪麗熱巴先前以泰國品牌POEM特別訂製款禮服出席《你是我的榮耀》戲劇見面會 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）