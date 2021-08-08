fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／「最美小三」韓素希維持47kg好身材，靠4招「佛系瘦身法」

>

▲▼ 「最美小三」韓素希4招佛系瘦身法。（圖／翻攝ＩＧ）

▲「最美小三」韓素希擁有讓人羨慕的高顏值和好身材。（圖／翻攝IG@xeesoxee、@hansohee.fanpage）

記者張毓容／台北報導　

去年因演出《夫婦的世界》獲得「最美小三」封號的南韓女星韓素希（韓韶禧），今年又以《無法抗拒的他》再度獲得超高人氣與關注，出道以來常被稱為「小宋慧喬」的她，除了美如仙女般的超高顏值，還擁有纖細緊實又凹凸有致的性感好身材，堪稱新一代韓劇女神。而多年來維持47kg的她也曾分享過自己維持體態的4個秘訣，尤其最後一招真的好佛系，快一起學起來！

1.少吃澱粉及高熱量食物

韓素希先前在訪問中透露，自己會靠飲食管理來維持身材，而重點與大家知道的其實沒有太大不同，像是她會盡量少吃零食、甜點、炸物等高熱量食物，澱粉和重口味食物也會少吃，大多會選擇雞胸肉、魚肉等蛋白質食物與蔬菜當作正餐，並且喝大量的水，幫助避免水腫情況，以免上鏡時顯得浮腫。

2.每口食物都仔細咀嚼

她曾在IG直播時，邊吃食物邊與粉絲互動，被網友發現，她吃一口食物竟咀嚼了超過50下，將近1分鐘才吞下，把細嚼慢嚥發揮到極限，還有網友笑說「終於知道自己為什麼會胖了！」細嚼慢嚥能放慢吃飯速度，讓飽足感提升，也能避免吃太快而不知不覺中吃下過量食物。

3.固定運動搭配拉筋

除了飲食控制，韓素希也靠固定運動來維持身材曲線！她平時固定會到健身房運動，除了以強化核心肌群的訓練為主，每次運動後也一定會拉筋30分鐘，幫助舒緩放鬆，也能讓肌肉線條更修長好看，就不怕身材看起來變壯。

4.維持良好睡眠

她還曾透露很重視睡眠品質，睡得好對身體的循環代謝好，對於維持身材也有所幫助，也能減少水腫狀況發生。 所以她睡前都盡量不用手機，而是以一些床上就能做的伸展運動來替代滑手機，不僅幫助提升睡眠品質，也幫助保護肌膚，維持好狀態。

►2021最夯6大霧光髮色！《無法抗拒》韓素希「奶茶棕」引爆跟染潮

►手搖飲控快看！營養師曝「4大熱量地雷」快避開：加料＝加熱量

►光練還不夠！營養師曝「吃出腹肌」4大飲食重點：蔬菜也很重要

►燉滷熬煮輕鬆搞定的秘密

關鍵字：

星變美, 韓素希, 韓韶禧, 最美小三, 小宋慧喬, 女星, 減肥, 瘦身, 身材管理, 秘訣, 方法, 無法抗拒的他, 夫婦的世界

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

MOYNAT「迷你積木包」夢幻破表

ET Fashion

推薦閱讀

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

比場邊織毛衣更圈粉！跳水王子「愛情故事」勇敢出櫃、育有一子超甜蜜

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

歐陽娜娜「五五身」災難穿搭現身機場　背「愛馬仕包」也無法挽救

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

跳水王子東奧毛衣織好了！毛線沒帶夠…網揪出「場邊取貨」畫面笑翻

日本爆紅「麵包心測」秒看出你的「現實困境」　愛吃吐司者必須更有耐心 吹冷氣竟會肥！夏季小心「空調胖」，調到26度能避免 陳妍希挑戰粉紅色耳圈染　網友毒舌：好了，妳也是楊過了！ 戴500萬名錶東奧跳高奪金牌！　32克的RICHARD MILLE輕到無感 肯德基斜槓開「快閃旅店」根本天堂！　客房服務是免費炸雞吃到爽 誠品南台灣最大書店拍板！　6千坪賣場進駐台南鹽埕 夏綠蒂公主捧蝴蝶畫面太美　穿230元平價衫親近大自然

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面