星・變美／「最美小三」韓素希維持47kg好身材，靠4招「佛系瘦身法」

▲「最美小三」韓素希擁有讓人羨慕的高顏值和好身材。（圖／翻攝IG@xeesoxee、@hansohee.fanpage）

記者張毓容／台北報導

去年因演出《夫婦的世界》獲得「最美小三」封號的南韓女星韓素希（韓韶禧），今年又以《無法抗拒的他》再度獲得超高人氣與關注，出道以來常被稱為「小宋慧喬」的她，除了美如仙女般的超高顏值，還擁有纖細緊實又凹凸有致的性感好身材，堪稱新一代韓劇女神。而多年來維持47kg的她也曾分享過自己維持體態的4個秘訣，尤其最後一招真的好佛系，快一起學起來！

1.少吃澱粉及高熱量食物



韓素希先前在訪問中透露，自己會靠飲食管理來維持身材，而重點與大家知道的其實沒有太大不同，像是她會盡量少吃零食、甜點、炸物等高熱量食物，澱粉和重口味食物也會少吃，大多會選擇雞胸肉、魚肉等蛋白質食物與蔬菜當作正餐，並且喝大量的水，幫助避免水腫情況，以免上鏡時顯得浮腫。

2.每口食物都仔細咀嚼



她曾在IG直播時，邊吃食物邊與粉絲互動，被網友發現，她吃一口食物竟咀嚼了超過50下，將近1分鐘才吞下，把細嚼慢嚥發揮到極限，還有網友笑說「終於知道自己為什麼會胖了！」細嚼慢嚥能放慢吃飯速度，讓飽足感提升，也能避免吃太快而不知不覺中吃下過量食物。

3.固定運動搭配拉筋



除了飲食控制，韓素希也靠固定運動來維持身材曲線！她平時固定會到健身房運動，除了以強化核心肌群的訓練為主，每次運動後也一定會拉筋30分鐘，幫助舒緩放鬆，也能讓肌肉線條更修長好看，就不怕身材看起來變壯。

4.維持良好睡眠



她還曾透露很重視睡眠品質，睡得好對身體的循環代謝好，對於維持身材也有所幫助，也能減少水腫狀況發生。 所以她睡前都盡量不用手機，而是以一些床上就能做的伸展運動來替代滑手機，不僅幫助提升睡眠品質，也幫助保護肌膚，維持好狀態。

►2021最夯6大霧光髮色！《無法抗拒》韓素希「奶茶棕」引爆跟染潮



►手搖飲控快看！營養師曝「4大熱量地雷」快避開：加料＝加熱量



►光練還不夠！營養師曝「吃出腹肌」4大飲食重點：蔬菜也很重要