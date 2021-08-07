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日本爆紅「麵包心測」秒看出你的「現實困境」　愛吃吐司者必須更有耐心

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編輯／JJ

麵包是人們生活裡再日常不過的食物小點了，你平常最喜歡吃哪一種麵包呢？最近日本就有一項「麵包心理測驗」爆紅，只要憑直覺選出一種麵包，就能獲得一句「提示」，而這句提示，或者可以說是警語，將能運用在你現實生活中正面臨的「困境」上，將幫助你看清前方的道路，安然度過任何困難！以下一起來看看：

Ｑ：假如今天走進一間麵包店，請憑直覺選一種架上的麵包。

1. 可頌麵包

2. 菠蘿麵包

3. 吐司

▲日本麵包心理測驗。（圖／翻攝自fytte）

【解析】

1. 可頌麵包

選擇可頌麵包者，得到的提示為「快一點」，但它的意思並不叫你要心急完成某事，而是提醒你凡事不要太過心急匆忙，心一急反而容易出差錯，變成需要繞更大圈的路才能抵達終點，所以建議你要適當花時間在整理規劃，放慢腳步、學會對症下藥，才能事半功倍，更快解決問題。

2. 菠蘿麵包

選擇菠蘿麵包者，得到的提示為「一石二鳥」，意思為提醒你不管最近是遇到什麼樣的困難，都不要因為有近利可圖而被貪念矇蔽雙眼，應該把眼光放遠，搞清楚真正的目標、想做什麼、該做什麼，最終將能得到「一石二鳥」的成果。

3. 吐司

選擇普通吐司者，得到的提示為「石頭上坐三年」，在日本諺語中，「石頭上坐三年」意思為「再冷的石頭，只要連續在上面坐三年也會變暖」，比喻任何事情再辛苦，只要有耐心必定會成功，所以建議你面對眼前的困境不要輕易認輸，必須更有耐心，終會迎來好結局。

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關鍵字：

心理測驗, 日本, 心測, 麵包心理測驗, 提示, 困境

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