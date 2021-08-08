小資族不再月光！善用「50、30、20」法則無痛存錢　

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每個月最後幾天過著「吃土」的日子，是許多小資族們的共鳴，要怎麼用少少的薪水享受足夠的生活品質，又要能不再「月光」，其實沒有想像中那麼難。理財專家Canna Campbell就曾建議，善用「50、30、20」的比例法則，對小資族來說會是不錯的理財技巧，既不會造成過大壓力，又能無痛存錢。

會面臨月光的窘境，大部分是因為總是不知道把錢花到哪裡去了，所以在理財前要做的第一件事就是釐清自己的財物流向，因此理財專家Canna Campbell認為，利用「50、30、20」的比例法則，就能事先幫自己搞清楚優先順序。

「50、30、20」比例法則指的是，將薪水按照比例分配，「50%必要開銷」包含各種生活花費，像是租金、帳單、貸款、交通、伙食費⋯⋯，「30%慾望開銷」則適用於提升生活品質，包括購物、旅遊、聚會⋯⋯，最後「20%存入銀行」，並選擇無法輕易取出的定存方式。

當然，也許有些人的必要開銷，光用薪水的一半是支付不了的，這時就只能從慾望開銷的比例中撥一點過去，並盡量想辦法壓低必要開銷，20%的儲蓄則是能不動就不動。

若是自制力比較低弱的人，想落實「50、30、20」比例法則，有一個好方法就是事先設定好三個不同的帳戶，並在薪水入帳當天就先分配到不同戶頭裡，對於不同的花費就使用不同戶頭中的錢，如此一來就算不一一記帳，也能控制花費的流向，也記得，如果每月的必要開銷、慾望開銷有剩餘，都一律轉往存入銀行，最好不要併入下個月的開銷中使用。