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夏綠蒂公主捧蝴蝶畫面太美　穿230元平價衫親近大自然

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▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲夏綠蒂公主手捧著優紅俠蝶，模樣可愛。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

英國威廉王子與凱特王子妃昨於官方IG帳號，發布6歲女兒夏綠蒂公主新照，只見她小心翼翼手捧著優紅俠蝶認真端詳，可愛模樣引來網友大讚「公主長大了像蝴蝶一樣漂亮」、「畫面太美了」，王子夫妻倆希望藉由此照呼籲大眾關注蝴蝶保育，果然成功引起矚目。

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲凱特王子妃捕捉蝴蝶姿態。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）
 

英國蝴蝶保育協會每年發起「蝴蝶統計」活動，今年訂在7月下旬至今日為止，鼓勵人們在此期間觀察15分鐘附近活動的蝴蝶數目並回報，以利協會統計，因為蝴蝶在食物鏈扮演重要角色。威廉王子夫婦響應此活動，帶領小孩觀察蝴蝶，熱愛攝影的凱特因此拍下多張蝴蝶美照，也為女兒夏綠蒂公主捕捉到手捧蝴蝶的美好畫面。

▲▼ 夏綠蒂公主 。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）

▲威廉王子一家五口幸福洋溢。（圖／翻攝Duke and Duchess of Cambridge IG）
 

當天夏綠蒂公主身穿的藍色T恤，是英國品牌John Lewis價格約230元的平價衫，是凱特最愛買的童裝品牌之一，讓小王子與公主在戶外活動能盡情活動。威廉王子的堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）也是此牌的擁護者，去年宣布懷孕也秀John Lewis 300元的嬰兒鞋報喜。

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關鍵字：

威廉王子, 凱特, 夏綠蒂公主

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