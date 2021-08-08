「上流富家女」扮芭比搞廚房災難　幸好沒毀了萬元華服

▲派瑞絲希爾頓以ALEXIA MARÍA大紅蝴蝶結裝主持做菜節目，愛犬造型也與她配成套。（圖／翻攝parishilton IG）



記者陳雅韻／台北報導

40歲美國「上流富家女」派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）在Netflix開烹飪節目《千金私廚》（Cooking With Paris）近日上線，她的浮誇造型立刻成為矚目焦點，例如扮成奧黛麗赫本在電影《第凡內早餐》造型搭拎香奈兒包逛超市、穿大蝴蝶結禮服或蕾絲手套做菜，配上讓人噴飯的廚藝，有網友批無腦，但多數粉絲依然力挺「好像芭比娃娃，真美」。

▲派瑞絲希爾頓穿CHUNG THANH PHONG亮片裝與饒舌歌手薩維蒂一起做菜。（圖／翻攝parishilton IG）



身為希爾頓飯店繼承人，派瑞絲希爾頓作風大膽，勇敢做自己，她在新節目《千金私廚》毫不介意暴露自己與廚房的遙遠距離，讓人深怕她把廚房炸了，不過有「豐臀金」金卡達夏、饒舌歌手薩維蒂等來賓救援，讓她依然仍美美上菜。

▲派瑞絲穿白色套裝與「豐臀金」金卡達夏享用美食。（圖／翻攝parishilton IG）（圖／翻攝parishilton IG）

派瑞絲希爾頓在《千金私廚》的穿搭全由她合作多年的造型師Sammy K.包辦，上超市時讓她扮成奧黛麗赫本，或是像芭比娃娃穿著桃紅色蓬裙禮服；進廚房則穿上以超大蝴蝶結設計著稱的墨西哥設計師品牌ALEXIA MARÍA紅色蝴蝶結裝，還與愛犬配成套，抑或穿著閃亮的低胸亮片裝在廚房「幫忙」，手忙腳亂的模樣，幸好沒將動輒5萬元起跳的華服毀了。

▲派瑞絲神似奧黛麗赫本於電影《第凡內早餐》造型上超市，穿Balmain禮服搭配香奈兒包。（圖／翻攝parishilton IG）

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