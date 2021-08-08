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浪琴綠面飛行錶好復古　秒換鍊帶變都會感

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▲▼Longines 。（圖／公關照）

▲浪琴表Spirit先行者系列綠色面盤腕錶，69,200元。（圖／浪琴表提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）從早期飛行錶擷取靈感的Spirit先行者系列，繼黑色、霧銀色與藍色款式之後，近日推出錶界當紅的綠色新款，結合Super-LumiNova®夜光塗料，以及淺棕色錶帶，流露濃濃的復古風情，另有鍊帶款展現俐落的都會感，錶款配有快拆式系統，錶帶可任意變化轉換風格。

▲▼Longines 。（圖／公關照）

▲▼Longines 。（圖／公關照）

 

▲浪琴表Spirit先行者系列綠色面盤皮革錶帶腕錶（上）69,200元，不鏽鋼錶帶款77,800元。
 

綠色面盤的浪琴Spirit先行者大三針日期錶，擁有大尺寸錶冠、面盤字型、菱形刻度等傳統飛行腕錶的特色，搭載矽材質游絲、獲得瑞士官方天文台COSC認證的自動上鍊機芯，共有錶徑40mm與42mm兩種尺寸可供選擇。

▲▼Longines 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Autavia Calibre 5自動腕錶，126,200元。（圖／TAG Heuer提供）
 

TAG Heuer（泰格豪雅）則結合賽車與飛行的精髓，推出青銅材質打造的Autavia腕錶，具綠色煙燻錶面、黑色陶瓷雙向旋轉錶圈以及來自飛行錶的大尺寸錶冠，搭配卡其綠色皮革快拆錶帶，而錶背鑴刻輪胎與飛機螺旋槳點出兩項設計主題，裝載的Calibre 5自動上鍊機芯同樣通過COSC認證。

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關鍵字：

浪琴表, Longines, TAG Heuer, 泰格豪雅

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