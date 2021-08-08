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運動也要像戴資穎一樣美美的　瑞瑪席丹疊戴寶石手環教輕鬆燃脂

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▲▼FRED 。（圖／公關照）

▲瑞瑪席丹運動也要美美的，疊戴FRED多條手環。（圖／FRED提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

東京奧運今（8日）迎來閉幕式，近期觀看世界頂尖選手的精采賽事，點燃不少人運動的欲望，法國珠寶品牌FRED於是推出「Go Beyond with FRED 」活動，和亞太地區5位運動職人合作拍攝多樣的線上健身課程影片，即日起至活動網站註冊即可觀賞接連5周上線的運動影片。台灣代表瑞瑪席丹開出輕鬆燃脂的運動菜單，而運動當然也要美美的，她疊戴多個FRED手環展現時尚感。

▲▼FRED 。（圖／公關照）▲▼FRED 。（圖／公關照）

Fred Force 10 手環18K金鑽石鍊扣中型款（左）156,900元，18K金祖母綠鑽石鍊扣大型款316,300元。
 

東奧賽場上，不少傑出的女性運動員佩戴亮眼首飾吸睛，奪金的舉重好手郭婞淳有香奈兒經典雙C Logo耳環相伴，拿下銀牌的羽球球后戴資穎則佩戴多個貼身飾品，當中包括法國輕珠寶品牌red Line紅繩配金鍊的線戒。

▲▼戴資穎 。（圖／路透社）

▲戴資穎在東奧女單賽中奪銀牌，所戴的貼身首飾也成為焦點。（圖／路透社）

▲▼Redline 。（圖／翻攝redline官網）

▲戴資穎右手食指佩戴法國輕珠寶品牌redLine紅繩配金鍊的線戒。（圖／翻攝redLine官網）


 

FRED旗下Force 10系列手環款式豐富，也適合與運動造型搭配，其設計靈感源自航海纜繩，從手環顏色、材質到鑲嵌寶石或鑽石的扣頭有多達2000種搭配方式，讓此次參與拍攝品牌線上運動影片的女星瑞瑪席丹，一口氣疊戴3個不同顏色的手環，因為運動除了服裝漂亮好穿，巧搭珠寶也具畫龍點睛的效果。

►戴資穎幸運手鍊掛「穎」字　貼身首飾伴征戰東奧奪銀牌

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關鍵字：

瑞瑪席丹, FRED, 戴資穎

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