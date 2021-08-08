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受夠口罩痘、粉刺林？皮膚科醫師教「正確刷酸」4大關鍵

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▲▼皮膚科醫師教「正確刷酸」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲正確使用酸類保養品才能消除粉刺又不傷肌膚。（圖／翻攝IG@aoihamada、@abib.official）

記者張毓容／台北報導

最近天氣越來越熱，出油量大幅提升，加上外出戴口罩悶住肌膚，不少人肌膚都失控，粉刺痘痘紛紛找上門，尤其油痘肌問題更嚴重，也讓刷酸的討論熱度增加不少，該如何正確使用酸類保養就成了重要關鍵。知名皮膚科醫師廖苑利近日就針對刷酸分享許多小知識，包含油痘肌刷酸的益處、如何正確刷酸，還有酸類的選擇等，快學起來讓你刷酸不翻車。

▲▼皮膚科醫師教「正確刷酸」4重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不同酸類產品在功效、適合膚質上也略有不同。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃4種酸類功效

刷酸原理是利用酸類產品的微剝脫作用，幫助促進角質層代謝、疏通毛孔、抗炎、調理皮脂線，有些酸類還能刺激真皮層，使膠原蛋白質增生。以市面上較常出現的4種酸類來說，分別有以下功效：

1.果酸：可提亮書色、美白淡斑、幫助抗老化，適合暗沈粗糙、有色斑、初老的肌膚。

2.水楊酸：可控油、去痘、抗炎，適合出油量大，有閉口、黑頭、痘痘等困擾的肌膚。

3.杏仁酸：杏仁酸其實也是果酸的一種，但因杏仁酸是脂溶性，不會太過深入與刺激，是目前酸類中最溫和的一種，可溫和去角質、抗痘，還有亮白肌膚的效果，大部分肌膚都適合。

4.壬二酸：又稱為杜鵑花酸，可抑菌、抗氧、去除色斑，但刺激性比較強，適合耐受度較高的肌膚。

＃刷酸前必做3件事

使用酸類保養前建議使用溫和的氨基酸洗面乳，將臉部清潔乾淨，並在使用前先塗抹在耳周肌膚測試，等約10～15分鐘，沒有出現明顯刺痛泛紅再使用在臉上。另外，如果臉上有擠過痘痘、破皮等傷口或鼻翼泛紅處，可先塗抹凡士林或油脂類產品幫助保護。

＃塗抹方式

使用酸類保養時，一定要記得避開眼周，從鼻周到額頭、下巴到兩頰的順序塗抹，因任何酸類還是可能會有點刺激性，有輕微刺痛或泛紅沒關係，但如果刺痛感很明顯，且持續性脫皮，就要考慮降低濃度或拉長使用的頻率。

＃後續保養

如果使用濃度較低的酸類，塗抹後等2、3分鐘讓酸類吸收就可直接擦上溫和的保濕產品，建議使用油水兼顧的乳液或乳霜；如果使用濃度較高的酸類產品，可在停留5分鐘後以清水沖洗乾淨，並敷上溫和的保濕面膜，之後再避開功效（美白、抗老等）保養品，使用溫和的保濕產品做好基礎保養即可。

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保養, 護膚, 煥膚, 刷酸, 酸類保養品, 皮膚科醫師, 醫生, 使用方式, 秘訣, 關鍵, 粉刺, 痘痘, 口罩肌, 口罩痘

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