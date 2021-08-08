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男人都喜歡像貓的女生？4個「戀愛冷知識」幫你更快脫單

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▲▼4個戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

由情感主導的戀愛，看似沒有什麼規則可循，感覺對了才有用，但其實愛情裡還是暗藏著一些奇妙的小知識，可以幫你更快看清對方對你的態度，或是讓你說的話更有魅力，知曉後才讓人恍然大悟。快來看看以下4個戀愛「冷知識」，你知道幾個？

▲▼4個戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃72小時定律

國外有個關於男生的「72小時定律」，可以用來判斷一個男生是否在乎你，這套72小時定律可以用在很多地方，像是第一次約會的後續、吵架時男生的反應等。

比如跟某個男生第一次約會後72小時內，他就再度聯繫你，想再約你出去，就代表第一次約會很成功，他對你很有好感；但如果他過了這個時間、甚至更久才聯繫，基本上這個男生並沒有很在乎你，想有更進一步發展的機率很低。

這套定律還可以用在吵架時，如果你們吵架冷戰的話，他會不會在72小時內主動找你，如果超過這個時間他還沒什麼反應，代表這個男生可能已經沒有很在乎你，你們的關係或許已有個不小的裂縫。

▲▼4個戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash）

＃情話對左耳說更動人

想讓你的情話聽來更動人？試試對著對方的左耳說吧！因為左耳受右腦控制，而右腦主導著人的情感，另外，約會的時候多站在對方的左邊，會讓他不自覺對你更有好感。

▲▼4個戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃從喜歡貓或狗判斷對方偏好的伴侶個性

從一個人比較喜歡狗或貓，可以判斷出他比較喜歡哪種類型個性的伴侶。如果喜歡狗多過於貓的話，代表著他更偏好像是狗狗一般，會很直接表現出愛意，清楚表達自己想法，很直接、不拐彎抹角的人；如果喜歡貓多過於狗的話，代表他更喜歡像是貓一樣，給人捉摸不定、有神秘感的伴侶。

從大數據可以發現，大多數女生喜歡狗多於貓，而大部分男生喜歡貓多於狗，這也反映在男生女生在挑選伴侶時的喜好。大多數男生比較不喜歡很直接就表明好感、很主動的女生，對於那種好像有機會但又讓人捉摸不定的女生，則會讓男生充滿興趣，捨不得放手。

▲▼4個戀愛冷知識。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃另一半大多不符合原定的擇偶條件

很多人在找尋理想的另一半時，心中都有預設的一套「擇偶條件」，但大多數人最後選擇的另一半，有90％以上都不符合自己最原始的那一套標準。因為情人眼裡出西施，心動的那一瞬間，什麼條件都拋之腦後了。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 冷知識, 戀愛技巧

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