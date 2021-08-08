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鹹魚翻身！專家曝「3星座」8月貴人運爆棚，要什麼有什麼

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▲▼專家曝「3星座」8月貴人運爆棚 。（圖／翻攝自FB）

▲3星座8月靠貴人鹹魚翻身，一掃低迷。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯 / Lily

隨著疫情越趨穩定，8月生活漸漸邁入正軌也迎來新氣象，知名星座網專家分享「3個星座」有貴人運相伴，朋友總會適時出手協助，再通過實力獲得大家認可，一掃過去幾個月以來的低迷不振。

▲▼專家曝「3星座」8月貴人運爆棚 。（圖／翻攝自FB）

#金牛座

金牛在2021年的運勢一直不是很順，即便做事總是腳踏實地，但就是有種運勢未開的感覺，由於平日為人不錯，8月開始金牛身邊會出現很多貴人伸出援手，也因為身旁友人的信任幫助，金牛在工作方面，總有人協助開通捷徑，加上他們累積的實力，最終獲得大家肯定，在工作上發光發亮。

▲▼專家曝「3星座」8月貴人運爆棚 。（圖／翻攝自FB）

#牡羊座

喜歡交友的牡羊，待人真誠，誠懇大方的個性為他帶來不少朋友，2021年的貴人運不錯，特別在人際交往方面有很大的提升，十分講義氣的他們，一旦認定朋友便會掏心淘肺，第一時間總會出手協助，8月則是牡羊收穫的大好時機，他們以真心換真心，累積的貴人運帶著他們奔向成功，不只工作運勢提升，投資方面也有特別情報，有機會小賺一筆。

▲▼專家曝「3星座」8月貴人運爆棚 。（圖／翻攝自FB）

#巨蟹座

巨蟹2021年的運勢一路持平，工作上沒什麼特別的發揮，都都怪自己想太多，內心糾結導致苦無行動，離成功總是臨門一腳。所幸8月貴人運來到新高度，貴人有望指點迷津幫助理清思路，明確指出正確目標，讓他們省下了不少時間胡思亂想，專注的往成功邁進。巨蟹要記得山不轉路轉，很多事情千萬不要死腦筋。

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關鍵字：

星座, 運勢, 貴人運

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